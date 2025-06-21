onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı

Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 19:00

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy ile ilgili bir haber bugün magazinin gündemine yerleşti. Ünlü oyuncunun çifte vatandaşlık haberi, resmi işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gün yüzüne çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş oldu.

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş oldu.

Bulgaristan’daki resmi işlemler sırasında görevli bir memurla çekilen hatıra fotoğrafı, kişisel hesapta paylaşılınca olay gündeme taşındı.

Ulusoy'un baba tarafından Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

Ulusoy'un baba tarafından Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

İstanbul doğumlu olan oyuncunun annesi ise Boşnak kökenli. Çifte vatandaşlık işlemlerinin de bu aile bağları sayesinde kolaylıkla tamamlandığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın