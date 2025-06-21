Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy ile ilgili bir haber bugün magazinin gündemine yerleşti. Ünlü oyuncunun çifte vatandaşlık haberi, resmi işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gün yüzüne çıktı.