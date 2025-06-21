Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy ile ilgili bir haber bugün magazinin gündemine yerleşti. Ünlü oyuncunun çifte vatandaşlık haberi, resmi işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gün yüzüne çıktı.
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Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş oldu.
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Ulusoy'un baba tarafından Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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