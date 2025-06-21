TRT Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Yeni Proje ile Anlaşan Aybüke Pusat'tan Bir Tatil Paylaşımı Daha Geldi
Aybüke Pusat, TRT’nin “Teşkilat” dizisinden yaptığı boykot çağrısı sonrası çıkarılınca sosyal medyada büyük destek görmüştü. Hayranları ve takipçileri, oyuncunun arkasında durmuş ve güzel isim birçok takipçi kazanmıştı.
Yaşananların ardından uzun süre sessiz kalan Pusat’ın bu duruşu, Furkan Andıç’la birlikte yaptığı tatil pozlarıyla bozuldu ve magazin gündemine bomba gibi düştü.
Çiftin yaptığı tatil paylaşımlarının ardından Aybüke Pusat şimdi de Japonya tatilinden yeni pozlar paylaştı.
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TRT 1’de yayınlanan Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı.
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Ayrılığının ardından bir süre sessiz kalan Pusat, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Halef adlı dizide başrol oynayacak.
Son tatiline 2 Haziran'da Furkan Andıç'la çıkan Aybüke Pusat bu sefer de tek başına Japonya'ya gitti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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