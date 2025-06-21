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TRT Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Yeni Proje ile Anlaşan Aybüke Pusat'tan Bir Tatil Paylaşımı Daha Geldi

TRT Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Yeni Proje ile Anlaşan Aybüke Pusat'tan Bir Tatil Paylaşımı Daha Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 16:41

Aybüke Pusat, TRT’nin “Teşkilat” dizisinden yaptığı boykot çağrısı sonrası  çıkarılınca sosyal medyada büyük destek görmüştü. Hayranları ve takipçileri, oyuncunun arkasında durmuş ve güzel isim birçok takipçi kazanmıştı. 

Yaşananların ardından uzun süre sessiz kalan Pusat’ın bu duruşu, Furkan Andıç’la birlikte yaptığı tatil pozlarıyla bozuldu ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çiftin yaptığı tatil paylaşımlarının ardından Aybüke Pusat şimdi de Japonya tatilinden yeni pozlar paylaştı.

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TRT 1’de yayınlanan Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025 tarihinde yaptığı boykot çağrısı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bu kararın gerekçesini, “Siyasi bir kampanyanın parçası olmak, TRT’nin ilkelerine aykırıdır” şeklinde açıkladı.

Ayrılığının ardından bir süre sessiz kalan Pusat, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Halef adlı dizide başrol oynayacak.

Ayrılığının ardından bir süre sessiz kalan Pusat, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Halef adlı dizide başrol oynayacak.

Dizi, NOW kanalında yayınlanacak ve Pusat, dizide 'Melek' karakterini canlandıracak. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından sosyal medyadan büyük bir destek alan Aybüke Pusat aynı zamanda milyonlarca takipçi kazanmıştı.

Aybüke Pusat’ın yanı sıra, TRT’de yer alan dizilerin kardolarından sadece kendisi değil, bazı oyuncu arkadaşları da çıkarılmıştı. Hem Pusat'a olan destekleri hem de benzer sosyal medya paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılan Boran Kuzum, Furkan Andıç gibi oyuncular derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat Haziran başında yaptığı paylaşımda kısacık kestirdiği saçları ve boy boy yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Biz de o pozlardan ve imaj değişikliğinden bahsetmiştik:

Son tatiline 2 Haziran'da Furkan Andıç'la çıkan Aybüke Pusat bu sefer de tek başına Japonya'ya gitti!

Son tatiline 2 Haziran'da Furkan Andıç'la çıkan Aybüke Pusat bu sefer de tek başına Japonya'ya gitti!

Birbirinden güzel pozlarına beğeni ve yorum yağan Aybüke Pusat'ın bu seferki tatil rotası Japonya oldu!

Geçtiğimiz aylarda Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın samimi ilişkisi magazin gündeminden düşmemişti. Özellikle Aybüke’nin diziden ayrılmasının ardından, çiftin birlikte geçirdiği son tatil kareleri sosyal medyada çok konuşulmuş, tatil pozlarına beğeni yağmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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