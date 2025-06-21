TRT Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Yeni Proje ile Anlaşan Aybüke Pusat'tan Bir Tatil Paylaşımı Daha Geldi

Dizi, NOW kanalında yayınlanacak ve Pusat, dizide 'Melek' karakterini canlandıracak. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından sosyal medyadan büyük bir destek alan Aybüke Pusat aynı zamanda milyonlarca takipçi kazanmıştı.

Aybüke Pusat’ın yanı sıra, TRT’de yer alan dizilerin kardolarından sadece kendisi değil, bazı oyuncu arkadaşları da çıkarılmıştı. Hem Pusat'a olan destekleri hem de benzer sosyal medya paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılan Boran Kuzum, Furkan Andıç gibi oyuncular derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat Haziran başında yaptığı paylaşımda kısacık kestirdiği saçları ve boy boy yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.