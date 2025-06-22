Anne-Oğuldan Kıskandıran Kare: Pınar Deniz, Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın biricik oğulları Fikret Hakan yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’ne özel yapılan paylaşımda, minik Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez görmüştük. Pınar Deniz bu kez oğluyla baş başa olduğu bir karesini paylaştı. Kucağında usulca yatarken yakalanan minik Fikret Hakan sosyal medyada kalpleri eritti.
İşte detaylar…
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Dizi dünyasının gözde isimlerinden Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Her ünlü çift gibi çocuklarının yüzünü bir süre gizlemeyi tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’ne özel yapılan paylaşımda bu kuralı bozmuştu.
Bu kez ise Pınar Deniz minik oğluyla baş başa bir fotoğrafını paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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