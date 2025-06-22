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Anne-Oğuldan Kıskandıran Kare: Pınar Deniz, Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!

Anne-Oğuldan Kıskandıran Kare: Pınar Deniz, Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 14:33

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın biricik oğulları Fikret Hakan yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’ne özel yapılan paylaşımda, minik Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez görmüştük. Pınar Deniz bu kez oğluyla baş başa olduğu bir karesini paylaştı. Kucağında usulca yatarken yakalanan minik Fikret Hakan sosyal medyada kalpleri eritti. 

İşte detaylar…

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Dizi dünyasının gözde isimlerinden Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Dizi dünyasının gözde isimlerinden Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

“Vatanım Sensin”, “Aşk 101” ve özellikle de “Yargı” dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çift 2024 yılında Roma'da aileleri ve sevdiklerinin katıldığı törenle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl da ilk çocukları Fikret Hakan’ı kucaklarına almışlardı.

Her ünlü çift gibi çocuklarının yüzünü bir süre gizlemeyi tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’ne özel yapılan paylaşımda bu kuralı bozmuştu.

Her ünlü çift gibi çocuklarının yüzünü bir süre gizlemeyi tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’ne özel yapılan paylaşımda bu kuralı bozmuştu.

Güzel oyuncu, Babalar Günü'nde jest yaparak Kaan Yıldırım ile Fikret Hakan’ın birlikte oldukları kareleri paylaşmıştı. Paylaşıma da 'İyi ki babamız. Çok🤍🧿' notunu düşmüştü. Fikret Hakan'ın minik yüzünü de böylelikle ilk kez görmüş olduk. O paylaşım günlerce konuşulmuştu.

Kaçıranlar için gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez ise Pınar Deniz minik oğluyla baş başa bir fotoğrafını paylaştı.

Bu kez ise Pınar Deniz minik oğluyla baş başa bir fotoğrafını paylaştı.

Pınar Deniz’in bu paylaşımı da tıpkı önceki kareler gibi sosyal medyada kalpleri eritmeye yetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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