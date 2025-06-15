Minik Fikret Hakan'ın Yüzü Ortaya Çıktı: Pınar Deniz Kaan Yıldırım ve Oğlunun En Özel Anlarını Paylaştı!
Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 1 Nisan’da ilk çocukları Fikret Hakan’ı kucaklarına almıştı. Minik Fikret Hakan’ın doğumuyla aile olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında Roma’da evlenmişti. Babalar Günü’ne özel duygusal bir paylaşım yapan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ve oğullarıyla birlikte en özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma “İyi ki babamız. Çok 🤍🧿” notunu düşen güzel oyuncu, kalpleri eritti.
İşte o kareler...
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Yargı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla hepimizi dumur eden Pınar Deniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bugün ise Babalar Günü'ne özel paylaşımlarıyla hepimizi mest etti!
Daha önce de oğlunu paylaşan Deniz, yüzünü göstermemeye özen gösteriyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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