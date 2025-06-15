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Minik Fikret Hakan'ın Yüzü Ortaya Çıktı: Pınar Deniz Kaan Yıldırım ve Oğlunun En Özel Anlarını Paylaştı!

Minik Fikret Hakan'ın Yüzü Ortaya Çıktı: Pınar Deniz Kaan Yıldırım ve Oğlunun En Özel Anlarını Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 14:15

Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 1 Nisan’da ilk çocukları Fikret Hakan’ı kucaklarına almıştı. Minik Fikret Hakan’ın doğumuyla aile olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında Roma’da evlenmişti. Babalar Günü’ne özel duygusal bir paylaşım yapan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ve oğullarıyla birlikte en özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma “İyi ki babamız. Çok 🤍🧿” notunu düşen güzel oyuncu, kalpleri eritti. 

İşte o kareler...

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Yargı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla hepimizi dumur eden Pınar Deniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yargı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla hepimizi dumur eden Pınar Deniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kaan Yıldırım ile 1 yıl süren birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Deniz 2024 yılında da ilk bebeği Fikret Hakan'ı kucağına almıştı. Çift, gözlerden uzak bir şekilde aile hayatı yaşarken geçtiğimiz haftalarda Pınar Deniz’den dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi gelmişti. Evlilikten tam 8 ay sonra Instagram hesabında soyadını “Pınar Deniz Yıldırım” olarak değiştiren oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmştik:

Bugün ise Babalar Günü'ne özel paylaşımlarıyla hepimizi mest etti!

Bugün ise Babalar Günü'ne özel paylaşımlarıyla hepimizi mest etti!

Pınar Deniz, bu özel gün için eşine en duygusal hediyeyi sosyal medya üzerinden verdi. Kaan Yıldırım ve minik Fikret Hakan’ın birlikte yer aldığı en samimi anları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, “İyi ki babamız. Çok 🤍🧿” notunu düştü.

Daha önce de oğlunu paylaşan Deniz, yüzünü göstermemeye özen gösteriyordu.

Daha önce de oğlunu paylaşan Deniz, yüzünü göstermemeye özen gösteriyordu.

Ancak bu kez emojisiz paylaştı. Minik Fikret Hakan'ın tatlılığı kalpleri eritti. 

Paylaşımlara beğeni yağarken yorumlar da gecikmedi tabi... Çoğunluk annesine benzetti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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