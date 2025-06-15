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İlk Kareler Geldi: Milli Futbolcu Samet Akaydın ve Oyuncu Sevgilisi Hazal Çağlar Nişanlandı!

İlk Kareler Geldi: Milli Futbolcu Samet Akaydın ve Oyuncu Sevgilisi Hazal Çağlar Nişanlandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 10:26

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar ve Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz ay atmıştı. Şimdi ise bir adım daha ileriye gidip nişanlandılar! Hazal Çağlar’ın nişan kombininden çiftin romantik pozlarına kadar her anı sosyal medyada olay oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, özel hayatında da önemli bir adım attı.

Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, özel hayatında da önemli bir adım attı.

Uzun süredir aşk yaşadığı başarılı oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlanan Akaydın, romantik ilişkilerini resmiyete taşıdı. Çiftin mutluluk kareleri sosyal medyada adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar’a oldukça özel ve romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Gönül Dağı'ndan tanıdığımız Hazal Çağlar da bu sürprize “Evet” cevabıyla karşılık vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bir önceki gün de çift nişandan kareler paylaştı.

Bir önceki gün de çift nişandan kareler paylaştı.

Hem nişan törenine hazırlık sürecinde çiftin yolda yaptığı paylaşımlar hem de organizasyonda çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi çekti. 

Nişanda Hazal Çağlar’ın şıklığı kadar Samet Akaydın’ın heyecanı da gözlerden kaçmadı. Şimdi sırada düğün var, bakalım tarih ne zaman... Bekleyip göreceğiz!

İşte Hazal Çağlar'ın paylaşımı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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