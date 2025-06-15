İlk Kareler Geldi: Milli Futbolcu Samet Akaydın ve Oyuncu Sevgilisi Hazal Çağlar Nişanlandı!
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar ve Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz ay atmıştı. Şimdi ise bir adım daha ileriye gidip nişanlandılar! Hazal Çağlar’ın nişan kombininden çiftin romantik pozlarına kadar her anı sosyal medyada olay oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, özel hayatında da önemli bir adım attı.
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Bir önceki gün de çift nişandan kareler paylaştı.
İşte Hazal Çağlar'ın paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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