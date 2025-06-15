Sosyal Medya Yıkıldı: Galatasaraylı Futbolcu Ahmed Kutucu'dan Sevgilisi Asena Atalar'a Sürpriz Evlilik Teklifi

“Güzel sözleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederim. Size anlatacak çok şeyim var tabii ama şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Bunun tadını çıkartacağım. Çok sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşk yaşamanız dileğiyle… Sizi seviyorum, o güzel kalbinizden öpüyorum. İyi geceler.”

Bu paylaşımlara sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Çiftin düğün hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ise şimdiden merak konusu.