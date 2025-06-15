Sosyal Medya Yıkıldı: Galatasaraylı Futbolcu Ahmed Kutucu'dan Sevgilisi Asena Atalar'a Sürpriz Evlilik Teklifi
Galatasaray’ın genç futbolcusu Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar’a evlilik teklif etti. Mutlu anlarını Instagram’dan paylaşan Asena’nın gönderisi kısa sürede gündem oldu. Kutucu’nun sürprizi sosyal medyada olay olurken, Atalar’ın “İçim içime sığmıyor” notu dikkat çekti. Paylaşımlarına yorum yağdı.
İşte detaylar…
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Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, son dönemde hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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Ancak bu kez gündeme bambaşka bir olayla geldiler. Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar’a birlikte çıktıkları tatilde evlilik teklif etti.
Sonrasında ise duygularını şöyle paylaştı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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