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Sosyal Medya Yıkıldı: Galatasaraylı Futbolcu Ahmed Kutucu'dan Sevgilisi Asena Atalar'a Sürpriz Evlilik Teklifi

Sosyal Medya Yıkıldı: Galatasaraylı Futbolcu Ahmed Kutucu'dan Sevgilisi Asena Atalar'a Sürpriz Evlilik Teklifi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 09:20

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar’a evlilik teklif etti. Mutlu anlarını Instagram’dan paylaşan Asena’nın gönderisi kısa sürede gündem oldu. Kutucu’nun sürprizi sosyal medyada olay olurken, Atalar’ın “İçim içime sığmıyor” notu dikkat çekti. Paylaşımlarına yorum yağdı. 

İşte detaylar…

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Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, son dönemde hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, son dönemde hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Başarılı futbolcu sezonu şampiyonlukla kapatmasının ardından soluğu sevgilisi Asena Atalar’la tatilde aldı. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Asena Atalar da 1,1 milyon takipçisiyle influencer dünyasının da tanınan isimlerinden biri.

İkili arasında aşk yaşandığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Özellikle Atalar’ın Galatasaray tribünlerinde görüntülenmesi ve Lucas Torreira’nın doğum gününe sevgilisi Ahmed’le birlikte katılması çok konuşulmuştu. Hatta geçtiğimiz haftalarda alışverişte görüntülenen ikiliden Asena Atalar'ın tavırları sosyal medyada goygoycuların diline fena düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak bu kez gündeme bambaşka bir olayla geldiler. Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar’a birlikte çıktıkları tatilde evlilik teklif etti.

Ancak bu kez gündeme bambaşka bir olayla geldiler. Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar’a birlikte çıktıkları tatilde evlilik teklif etti.

Büyük sürpriz karşısında oldukça duygulanan Atalar, mutluluğunu sosyal medyada da takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabında evlilik teklifinden sonra çekilen bir pozunu paylaşan Asena Atalar, altına şu notu düştü:

“İçim içime sığmıyor.”

Sonrasında ise duygularını şöyle paylaştı:

Sonrasında ise duygularını şöyle paylaştı:

“Güzel sözleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederim. Size anlatacak çok şeyim var tabii ama şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Bunun tadını çıkartacağım. Çok sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşk yaşamanız dileğiyle… Sizi seviyorum, o güzel kalbinizden öpüyorum. İyi geceler.”

Bu paylaşımlara sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Çiftin düğün hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ise şimdiden merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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