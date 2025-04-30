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Galatasaray'ın Futbolcusu Ahmed Kutucu ile Kameralara Yakalanan Influencer Asena Atalar'ın Tavrı Dile Düştü

Galatasaray'ın Futbolcusu Ahmed Kutucu ile Kameralara Yakalanan Influencer Asena Atalar'ın Tavrı Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 12:48

Instagram hesabında 1,1 milyon takipçisi olan Asena Atalar'ın bir süre önce Galatasaray'da oynayan Ahmed kutucu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada birlikte çıktıkları tatilleri ve pozlarını paylaşan ikili magazin kameralarına yakalandı. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından influencer X ahalisinin diline fena düştü.

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İşte o anlar:

25 yaşındaki Ahmed Kutucu ile aşk yaşayan Asena Atalar daha önce sosyal medya paylaşımları ve hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti.

25 yaşındaki Ahmed Kutucu ile aşk yaşayan Asena Atalar daha önce sosyal medya paylaşımları ve hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti.

Zaman zaman eleştirilerin odağı olan influencer Galatasaray'da forma giyen Ahmed Kutucu ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürürken ikili kameralara el ele yakalandı.

Daha önce Galatasaray maçını tribünden izleyen ve Lucas Torreira'nın doğum gününe birlikte katılan ikili magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi.

Daha önce Galatasaray maçını tribünden izleyen ve Lucas Torreira'nın doğum gününe birlikte katılan ikili magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi.

Fakat X'te gündem olan görüntülerin ardından Asena Atalar dillere fena düştü! Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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