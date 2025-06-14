Ozan Güven Sosyal Medyayı Bırakacağı Tarihi Kadına Şiddetten Hapis Cezası Aldığı Güne Denk Getirmiş!
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Kasten yaralama’ davasında karar 13 Haziran Cuma günü açıklanırken Güven’in 21 Mayıs’ta yaptığı paylaşım yeniden akla geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyayı tamamen bırakacağı tarihi davanın ertesi gününe denk getirdiği ortaya çıktı.
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Ozan Güven'in kadına şiddetten yargılandığı davada karar çıktı.
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Ozan Güven sosyal medyayı bırakacağı tarihi kadına şiddetten hapis cezası aldığı güne denk getirmiş.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Eee yani ?
ne yani taaa 21 mayıstayken 13 haziranda hapis cezası alacağını bildiğini mi iddaa ediyorsunuz 🤣