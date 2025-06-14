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Ozan Güven Sosyal Medyayı Bırakacağı Tarihi Kadına Şiddetten Hapis Cezası Aldığı Güne Denk Getirmiş!

Ozan Güven Sosyal Medyayı Bırakacağı Tarihi Kadına Şiddetten Hapis Cezası Aldığı Güne Denk Getirmiş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 16:12

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Kasten yaralama’ davasında karar 13 Haziran Cuma günü açıklanırken Güven’in 21 Mayıs’ta yaptığı paylaşım yeniden akla geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyayı tamamen bırakacağı tarihi davanın ertesi gününe denk getirdiği ortaya çıktı.

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Ozan Güven'in kadına şiddetten yargılandığı davada karar çıktı.

Ozan Güven'in kadına şiddetten yargılandığı davada karar çıktı.

13 Haziran 2020’de Deniz Bulutsuz’u darbeden eden Ozan Güven’in yargılandığı davada karar çıktı.

Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Ozan Güven sosyal medyayı bırakacağı tarihi kadına şiddetten hapis cezası aldığı güne denk getirmiş.

Ozan Güven sosyal medyayı bırakacağı tarihi kadına şiddetten hapis cezası aldığı güne denk getirmiş.

Sosyal medyaya veda eden Ozan Güven, 21 Mayıs'ta bir paylaşım gerçekleştirmişti. Güven, şu ifadeleri kullanmıştı:

'50 yaşın ilk kararı,

14 Haziran 2025 tarihinde, akılsız telefona geçiyorum.

Twitter on seneyi geçmiştir kullanmıyorum.

İnsatgram hesabımı tamamen,'taslak sanai' ofise devredeceğim.Bundan sonra da,yok X’e bişey yazmadın, Whtsapp’tan görmedin, İnstagram’da insan bişey der gibi, gereksiz emir kip lerinden kurtulucam.Kaldı 24 gün.Elli yaş güzelmiş.'

Güven, bu gönderisindeki yorumları sınırlandırırken paylaşımdaki 14 Haziran tarihi dikkat çekti. Güven'in 13 Haziran'da karar duruşması görülürken sosyal medyayı bırakmasını hapis cezası aldığı gününe denk getirdiği ortaya çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Gizem Yılmaz

Eee yani ?

A. K.

ne yani taaa 21 mayıstayken 13 haziranda hapis cezası alacağını bildiğini mi iddaa ediyorsunuz 🤣