50 Yaşına Basan Ozan Güven Aldığı Radikal Kararları ve Nedenlerini Bir Bir Sıraladı!

Geçmişte yaşanan şiddet olayı sonrası sektörden elini ayağını bir süreliğine çeken Ozan Güven, ekranlardan bir süredir uzak olsa da, magazin dünyasında hala konuşulan bir isim. 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, uzun süre kamuoyunun tepkisini çekmiş ve projelerden uzak kalmıştı. Hakkında açılan dava hala sürerken, savcılık 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Olay sonrası sektörden bir süre silinen Güven, sessizliğini bozarak tiyatro sahnelerine döndü ve şimdilerde ekranlara da yeniden adım atıyor.

Hem sivri diliyle hem de beklenmedik çıkışlarıyla çoğu zaman radara girmeyi başaran isim son olarak doğum günüyle gündeme geldi.

19 Mayıs’ta 50 yaşına basan usta oyuncunun kutlamasındaki detaylar olay olmuştu. Güven, doğum gününde bir arkadaşından tam 5 adet gram altın hediye almış ve beşi bir yerdesini gururla taşıyarak sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımına ise “İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler.” notunu düşmüştü.