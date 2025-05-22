50 Yaşına Basan Ozan Güven Aldığı Radikal Kararları ve Nedenlerini Bir Bir Sıraladı!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ozan Güven, 50. yaşını yakın çevresiyle kutladı. Kendisine doğum gününde 5 gram altın hediye edilen “Her 10 yıla bir gram” şeklinde yaptığı esprili paylaşımla dikkat çeken Güven, aldığı radikal kararla da gündem oldu. 14 Haziran itibarıyla akıllı telefonunu bırakacağını ve sosyal medya hesaplarını devredeceğini açıklayan oyuncunun açıklamaları çok konuşuldu.
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Türk televizyonlarının bilinen ismi Ozan Güven, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatı ve sansasyonel açıklamalarıyla da magazin dünyasında kendine sağlam bir köşe ayırmış durumda.
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Şöhretin omuzlarına yüklediği ciddiyeti umursamayan tavırları ve sivri zekasıyla magazin gündeminde hep bir adım ötede durmayı başaran Ozan Güven geçtiğimiz günlerde 50 yaşına bastı.
Ama asıl olay, doğum günü sonrası geldi! Radikal bir kararla 14 Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını duyuran Güven, sosyal medya hesaplarını da devredeceğini açıkladı.
X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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