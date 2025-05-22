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50 Yaşına Basan Ozan Güven Aldığı Radikal Kararları ve Nedenlerini Bir Bir Sıraladı!

50 Yaşına Basan Ozan Güven Aldığı Radikal Kararları ve Nedenlerini Bir Bir Sıraladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 13:37

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ozan Güven, 50. yaşını yakın çevresiyle kutladı. Kendisine doğum gününde 5 gram altın hediye edilen “Her 10 yıla bir gram” şeklinde yaptığı esprili paylaşımla dikkat çeken Güven, aldığı radikal kararla da gündem oldu. 14 Haziran itibarıyla akıllı telefonunu bırakacağını ve sosyal medya hesaplarını devredeceğini açıklayan oyuncunun açıklamaları çok konuşuldu.

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Türk televizyonlarının bilinen ismi Ozan Güven, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatı ve sansasyonel açıklamalarıyla da magazin dünyasında kendine sağlam bir köşe ayırmış durumda.

Türk televizyonlarının bilinen ismi Ozan Güven, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatı ve sansasyonel açıklamalarıyla da magazin dünyasında kendine sağlam bir köşe ayırmış durumda.

Kimi zaman dost meclisinden çıkan bir espriyle, kimi olay olan tavırları ve çıkışlarıyla gündem olan Ozan Güven yer aldığı başarılı yapımlar ve oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. Magazin camiası için Ozan Güven adeta bir bilmece: Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, her hamlesiyle manşetlere yerleşmeyi başaran bir isim!

Şöhretin omuzlarına yüklediği ciddiyeti umursamayan tavırları ve sivri zekasıyla magazin gündeminde hep bir adım ötede durmayı başaran Ozan Güven geçtiğimiz günlerde 50 yaşına bastı.

Şöhretin omuzlarına yüklediği ciddiyeti umursamayan tavırları ve sivri zekasıyla magazin gündeminde hep bir adım ötede durmayı başaran Ozan Güven geçtiğimiz günlerde 50 yaşına bastı.

Geçmişte yaşanan şiddet olayı sonrası sektörden elini ayağını bir süreliğine çeken Ozan Güven, ekranlardan bir süredir uzak olsa da, magazin dünyasında hala konuşulan bir isim. 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, uzun süre kamuoyunun tepkisini çekmiş ve projelerden uzak kalmıştı. Hakkında açılan dava hala sürerken, savcılık 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Olay sonrası sektörden bir süre silinen Güven, sessizliğini bozarak tiyatro sahnelerine döndü ve şimdilerde ekranlara da yeniden adım atıyor.

Hem sivri diliyle hem de beklenmedik çıkışlarıyla çoğu zaman radara girmeyi başaran isim son olarak doğum günüyle gündeme geldi.

19 Mayıs’ta 50 yaşına basan usta oyuncunun kutlamasındaki detaylar olay olmuştu. Güven, doğum gününde bir arkadaşından tam 5 adet gram altın hediye almış ve  beşi bir yerdesini gururla taşıyarak sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımına ise “İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler.” notunu düşmüştü.

Ama asıl olay, doğum günü sonrası geldi! Radikal bir kararla 14 Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını duyuran Güven, sosyal medya hesaplarını da devredeceğini açıkladı.

Ama asıl olay, doğum günü sonrası geldi! Radikal bir kararla 14 Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını duyuran Güven, sosyal medya hesaplarını da devredeceğini açıkladı.

'50 yaşın ilk kararı,

14 Haziran 2025 tarihinde, akılsız telefona geçiyorum.

Twitter, on seneyi geçmiştir kullanmıyorum.

Instagram hesabımı tamamen, ”taslak sanayi” ofise devredeceğim. Bundan sonra da, yok X’e bir şey yazmadın, Whatsapp’tan görmedin, Instagram’da insan bir şey der gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. Elli yaş güzelmiş.☎️'

X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:

X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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