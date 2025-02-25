onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Ozan Güven Mütalaadan Sonra İlk Kez Konuştu!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Ozan Güven Mütalaadan Sonra İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 00:38

2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in davasında mütalaa geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 

Tabii dizisinde yer alacak İçimizden Biri dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Ozan Güven, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ tarafından görüntülendi. Dava hakkında uzun bir aranın ardından ilk kez konuşan Ozan Güven'in açıklamaları gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugüne dek birçok kült yapımda rol alan, oyunculuğuna da diyecek tek söz olmayan Ozan Güven son birkaç yıldır eskisi kadar gündemde olan isimlerden değil.

Bugüne dek birçok kült yapımda rol alan, oyunculuğuna da diyecek tek söz olmayan Ozan Güven son birkaç yıldır eskisi kadar gündemde olan isimlerden değil.

Bir İstanbul Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Fi, GORA ve Arif V 216 gibi projelerin her birinde farklı rollere giren Ozan Güven'i en son uzun bir aradan sonra Taş Kayıt Makas dizisinde izlemiştik. Fakat Güven'in ortadan bir anda kaybolmasının ve sektörden de uzaklaştırılmasının bir sebebi vardı.

Mutlaka hatırlayan vardır, unutulmaması gereken de bir mesele zaten...

Mutlaka hatırlayan vardır, unutulmaması gereken de bir mesele zaten...

Ozan Güven 2019 yılında Deniz Bulutsuz isimli hanımefendiyle aşk yaşamaya başlamış, aşkını da her zaman olduğu gibi gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Deniz hanımı birkaç gece röportajı dışında neredeyse hiç görememiştik.

Her şey 2020 yılında Deniz Bulutsuz'un soluğu mahkemede almasıyla başlamıştı.

Her şey 2020 yılında Deniz Bulutsuz'un soluğu mahkemede almasıyla başlamıştı.

13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye giden Bulutsuz, kanıtlarıyla beraber Güven'e suç duyurusunda bulunmuştu. Dava, ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle açılmıştı.

Buna karşılık kendi fotoğraflarını paylaşan Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'a dava açmıştı.

Buna karşılık kendi fotoğraflarını paylaşan Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'a dava açmıştı.

Oyuna getirildiğini ve asıl kendisinin şiddet gördüğünü söyleyen Ozan Güven, o dönem büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise hala devam eden davanın mütalaası açıklanmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kısa bir süre sonra Tabii'de yer alacak "Benden İçeri" dizisiyle yeniden ekrana dönecek olan Ozan Güven lansman sonrası muhabirler tarafından görüntülendi.

Kısa bir süre sonra Tabii'de yer alacak "Benden İçeri" dizisiyle yeniden ekrana dönecek olan Ozan Güven lansman sonrası muhabirler tarafından görüntülendi.

Muhabirleri başından savmaya çalışan Ozan Güven başarılı olamadı. 'Davanın mütalaası açıklandı ne demek istersiniz?' sorusunu yönelten muhabire, 'Beş senedir devam ediyor. Umarım en kısa zamanda artık biter, bir sonuca bağlanır da hepimiz rahat ederiz' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın