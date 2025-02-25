Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Ozan Güven Mütalaadan Sonra İlk Kez Konuştu!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Ozan Güven Mütalaadan Sonra İlk Kez Konuştu!
2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in davasında mütalaa geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
Tabii dizisinde yer alacak İçimizden Biri dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Ozan Güven, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ tarafından görüntülendi. Dava hakkında uzun bir aranın ardından ilk kez konuşan Ozan Güven'in açıklamaları gündem oldu.
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Bugüne dek birçok kült yapımda rol alan, oyunculuğuna da diyecek tek söz olmayan Ozan Güven son birkaç yıldır eskisi kadar gündemde olan isimlerden değil.
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Mutlaka hatırlayan vardır, unutulmaması gereken de bir mesele zaten...
Her şey 2020 yılında Deniz Bulutsuz'un soluğu mahkemede almasıyla başlamıştı.
Buna karşılık kendi fotoğraflarını paylaşan Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'a dava açmıştı.
Kısa bir süre sonra Tabii'de yer alacak "Benden İçeri" dizisiyle yeniden ekrana dönecek olan Ozan Güven lansman sonrası muhabirler tarafından görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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