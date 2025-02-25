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Yıldız Argun Sen Misin? Binbir Türlü Zorlukla TikTok Hesabı Açmayı Başaran Eda Ece Ortama Hızlı Girdi!

Yıldız Argun Sen Misin? Binbir Türlü Zorlukla TikTok Hesabı Açmayı Başaran Eda Ece Ortama Hızlı Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2025 - 23:04

Birkaç ay önce kızı Mina'yı kucağına alan ve inzivaya çekilen Eda Ece, bebek geldiğinden beri sosyal medyayı daha çok iş odaklı kullanmaya başlamıştı.

Yeni markasının tanıtımlarını sosyal medya hesabından yapan Eda Ece, geçtiğimiz saatlerde TikTok evrenine girmeye karar verdi. 

Binbir türlü zorluğun ardından TikTok hesabı açmayı başaran Eda Ece, hem 'adımı çalmışlar' isyanıyla hem de dur durak bilmeyen peş peşe TikTok videolarıyla kahkaha attırdı. Eda Ece'nin samimiyeti her zamanki gibi kalbimizi tam orta yerinden vurdu!

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Hayatımıza girdiği ilk günden ama özellikle de Yasak Elma'daki Yıldız Argun rolüyle kalbimizi çalan Eda Ece'nin yeri hepimizde farklı!

Hayatımıza girdiği ilk günden ama özellikle de Yasak Elma'daki Yıldız Argun rolüyle kalbimizi çalan Eda Ece'nin yeri hepimizde farklı!

Dupduru güzelliği, samimiyeti, içtenliği derken bambaşka bir aurası bambaşka bir mütevazılığı var Eda Ece'nin! Bir süredir de annelik inzivasında kendisi!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, resmen 2023'ün en olay düğünüydü çünkü!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, resmen 2023'ün en olay düğünüydü çünkü!

Uzunca bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraberlik yaşayan Eda Ece 2023 Haziran'da 'Sonsuza dek evet' demişi, ünlülerin dolup taştığı inanılmaz eğlenceli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Çok geçmeden de bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!

Çok geçmeden de bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!

Bir kızı olacağını açıklayan Eda Ece, arada bir görüntülense de diğer ünlülerimize kıyasla daha gözlerden uzak bir hamilelik süreci yaşadı. Mina İpek ismini verdikleri minik kızları 4 Nisan 2024'te dünyaya geldi!

Minik Mina'sının yüzünü hala göstermeyen Eda Ece, oyunculuğa bir es vererek kızıyla ilgilenmeye karar vermişti.

Minik Mina'sının yüzünü hala göstermeyen Eda Ece, oyunculuğa bir es vererek kızıyla ilgilenmeye karar vermişti.

Yine de yerinde duramadı, bu arada kendine ait bir de marka kurdu. Geçtiğimiz saatlerde ise bir anda TikTok'u çok sevdiği için TikTok açmaya karar verdi!

Teknoloji damarı tutan Eda Ece, binbir türlü zorluğun ardından tek resmi TikTok hesabını açmayı başardı!

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Sonra sosyal medyacıları göreve çağırdı!

Sonra sosyal medyacıları göreve çağırdı!

Peş peşe paylaştığı videolardaki samimiyeti ve şekerliği ise bambaşka bir mevzuydu. Videolarındaki halleri aynı Yasak Elma'da hayat verdiği Yıldız Argun karakterinin hali tavrına benzetildi.

Kızıyla vakit geçirirken bir yandan TikTokçulara da filtreleri nereden bulacağını sordu. İbrahim Selim'e seslenip "İboş sen burada var mısın?" demeyi de ihmal etmedi. 😂

"Adımı çalmışlar" diyerek tatlı tatlı sitem ettiği videoyla TikTok'a giren Eda Ece sonrasında hızını alamadı.

Kısa süre içerisinde takipçi sayısı da arttı, yüklediği videoların sayısı da 😂

Kısa süre içerisinde takipçi sayısı da arttı, yüklediği videoların sayısı da 😂

Peş peşe Instagram'da hikaye paylaşır gibi TikTok videosu paylaşan Eda Ece her bir videosunda ayrı kahkaha attırdı. Hatta o kadar olay oldu o kadar sevildi ki birden çok videosu 1 milyon izlenmeyi geçti bile!

Biz size kendisinin çok arayıp bulduğu büyük bir heyecanla da yaptığı Aşk-ı Memnu filtreli videoyu bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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