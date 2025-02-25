Yıldız Argun Sen Misin? Binbir Türlü Zorlukla TikTok Hesabı Açmayı Başaran Eda Ece Ortama Hızlı Girdi!
Yıldız Argun Sen Misin? Binbir Türlü Zorlukla TikTok Hesabı Açmayı Başaran Eda Ece Ortama Hızlı Girdi!
Birkaç ay önce kızı Mina'yı kucağına alan ve inzivaya çekilen Eda Ece, bebek geldiğinden beri sosyal medyayı daha çok iş odaklı kullanmaya başlamıştı.
Yeni markasının tanıtımlarını sosyal medya hesabından yapan Eda Ece, geçtiğimiz saatlerde TikTok evrenine girmeye karar verdi.
Binbir türlü zorluğun ardından TikTok hesabı açmayı başaran Eda Ece, hem 'adımı çalmışlar' isyanıyla hem de dur durak bilmeyen peş peşe TikTok videolarıyla kahkaha attırdı. Eda Ece'nin samimiyeti her zamanki gibi kalbimizi tam orta yerinden vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza girdiği ilk günden ama özellikle de Yasak Elma'daki Yıldız Argun rolüyle kalbimizi çalan Eda Ece'nin yeri hepimizde farklı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlaka denk gelmişsinizdir, resmen 2023'ün en olay düğünüydü çünkü!
Çok geçmeden de bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!
Minik Mina'sının yüzünü hala göstermeyen Eda Ece, oyunculuğa bir es vererek kızıyla ilgilenmeye karar vermişti.
Teknoloji damarı tutan Eda Ece, binbir türlü zorluğun ardından tek resmi TikTok hesabını açmayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra sosyal medyacıları göreve çağırdı!
Kızıyla vakit geçirirken bir yandan TikTokçulara da filtreleri nereden bulacağını sordu. İbrahim Selim'e seslenip "İboş sen burada var mısın?" demeyi de ihmal etmedi. 😂
Kısa süre içerisinde takipçi sayısı da arttı, yüklediği videoların sayısı da 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın