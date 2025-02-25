Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayarken Eski Albümlere Dalan Pınar Deniz'in Bebekliğini Görmeniz Lazım!
Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayarken Eski Albümlere Dalan Pınar Deniz'in Bebekliğini Görmeniz Lazım!
17 Eylül'de Kaan Yıldırım'la dünyaevine giren hemen akabinde de bebek iddiasının doğru olduğunu duyuran Pınar Deniz, oğluna kavuşmak için gün sayıyor.
Şimdilerde hamileliğin sonlarında olması lazım, Yıldırım bebek yakında geliyor yani, az kaldı. Bugün de gündemimizde annesinin yaptığı dünya tatlısı paylaşım var.
Doğuma beş kala Instagram'da yeni bir dump paylaşan Pınar Deniz, dump'ın sonuna bir de sürpriz iliştirerek bebeklik fotoğrafını ekledi!
Gelin, detaylara beraber bakalım❤️
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Bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk yaşadığını açıkladığında hepimiz küçük bir şok geçirmiştik.
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17 Eylül'de de Roma'da arkadaşları ve aileleriyle düzenledikleri sadecik bir nikahla "Sonsuza dek evet" dediler.
Nikahtan hemen sonra bebek haberini doğrulayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanın dorukta olduğu yepyeni bir döneme girdi.
Bir oğlu olacağını öğrenen güzel oyuncu süreci hep takipçilerinin önünde yaşadı, saklamakla da uğraşmadı.
Bugün ise gündemimizde Pınar Deniz'in doğuma beş kala paylaştığı bebeklik fotoğrafı var!
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Minik Pınar'ın şapşal bakışları, çipil gözleri ve küpeli kulakları içimizi eritti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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