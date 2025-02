Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayarken Eski Albümlere Dalan Pınar Deniz'in Bebekliğini Görmeniz Lazım!

Ne zaman hamileliğinin nasıl geçtiği sorulsa musmutlu röportajlar veren Pınar Deniz'in oğluna kavuşmak için çok heyecanlı olduğunu her halinden, her bakışından anladık. Artık çok da az kaldı! Yıldırım gibi gelen Yıldırım bebeğin önümüzdeki haftalarda aramıza katılmasını bekliyoruz!