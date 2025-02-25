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Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayarken Eski Albümlere Dalan Pınar Deniz'in Bebekliğini Görmeniz Lazım!

Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayarken Eski Albümlere Dalan Pınar Deniz'in Bebekliğini Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2025 - 21:39

17 Eylül'de Kaan Yıldırım'la dünyaevine giren hemen akabinde de bebek iddiasının doğru olduğunu duyuran Pınar Deniz, oğluna kavuşmak için gün sayıyor. 

Şimdilerde hamileliğin sonlarında olması lazım, Yıldırım bebek yakında geliyor yani, az kaldı. Bugün de gündemimizde annesinin yaptığı dünya tatlısı paylaşım var.

Doğuma beş kala Instagram'da yeni bir dump paylaşan Pınar Deniz, dump'ın sonuna bir de sürpriz iliştirerek bebeklik fotoğrafını ekledi!

Gelin, detaylara beraber bakalım❤️

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Bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk yaşadığını açıkladığında hepimiz küçük bir şok geçirmiştik.

Bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk yaşadığını açıkladığında hepimiz küçük bir şok geçirmiştik.

O dönem Yargı dizisinde fırtınalar estiren Pınar Deniz'in aşk geçmişi biraz tartışmalı Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açışı öyle şak diye kabullenilememişti. Bir süre sürekli eleştirilen ve haklarında en az 10 kere 'ayrıldılar' dedikodusu çıkan aşıklar yavaş yavaş buralarda kalıcı olduğunun sinyalini verdi.

17 Eylül'de de Roma'da arkadaşları ve aileleriyle düzenledikleri sadecik bir nikahla "Sonsuza dek evet" dediler.

17 Eylül'de de Roma'da arkadaşları ve aileleriyle düzenledikleri sadecik bir nikahla "Sonsuza dek evet" dediler.

Her bir detayı ayrı olay olan, her anı da samimiyet kokan nikah haftalarca magazinin gündeminde kaldı. Evlilik haberi patlamadan önce bir de bebek iddiası ortaya atılmıştı. Pınar Deniz 'Bebek mi var?' sorusuna meseleyi kısmete bağlayıp 32 diş cevap verdiğinde bebeğin de yolda olduğunu anlamıştık.

Nikahtan hemen sonra bebek haberini doğrulayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanın dorukta olduğu yepyeni bir döneme girdi.

Nikahtan hemen sonra bebek haberini doğrulayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanın dorukta olduğu yepyeni bir döneme girdi.

Pınar Deniz'in hamile pozlarını görmeye başlayınca olayı anca sindirebildik, e haliyle bizi de bir heyecan sardı. O kadar ki sanki bitmek bilmedi Pınar Deniz'in hamileliği.

Bir oğlu olacağını öğrenen güzel oyuncu süreci hep takipçilerinin önünde yaşadı, saklamakla da uğraşmadı.

Bir oğlu olacağını öğrenen güzel oyuncu süreci hep takipçilerinin önünde yaşadı, saklamakla da uğraşmadı.

Ne zaman hamileliğinin nasıl geçtiği sorulsa musmutlu röportajlar veren Pınar Deniz'in oğluna kavuşmak için çok heyecanlı olduğunu her halinden, her bakışından anladık. Artık çok da az kaldı! Yıldırım gibi gelen Yıldırım bebeğin önümüzdeki haftalarda aramıza katılmasını bekliyoruz!

Bugün ise gündemimizde Pınar Deniz'in doğuma beş kala paylaştığı bebeklik fotoğrafı var!

Bugün ise gündemimizde Pınar Deniz'in doğuma beş kala paylaştığı bebeklik fotoğrafı var!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir dump paylaşan Pınar Deniz, dump'ın sonuna bir de sürpriz ekledi.

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Minik Pınar'ın şapşal bakışları, çipil gözleri ve küpeli kulakları içimizi eritti.

Minik Pınar'ın şapşal bakışları, çipil gözleri ve küpeli kulakları içimizi eritti.

Akıllara ise tek soru geldi! Bakalım minik Yıldırım oğlan, annesine benzeyecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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