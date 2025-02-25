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"Bu Rüya Hiç Bitmesin" Mi? Eski Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramayan Simge Sağın Dillere Fena Düştü

"Bu Rüya Hiç Bitmesin" Mi? Eski Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramayan Simge Sağın Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 00:03

Icardi mevzusundan sonra adını kimseciklerle duymadığımız ve kimseciklerle de görmediğimiz Simge Sağın, geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı için yeniden bir araya geldiği eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla röportaj verdi. 

Eski aşkını yere göğe sığdıramayan, beraber tatillere gittiklerini söyleyen ve bir de 'Bu rüya hiç bitmesin istiyorum' cümlesini kuran Simge Sağın sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! 

Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.

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"Miş Miş", "Öpücem", "Üzülmedin mi?", "Ben Bazen", "Yankı", "Prens ve Prenses", en çok da "Aşkın Olayım!"

"Miş Miş", "Öpücem", "Üzülmedin mi?", "Ben Bazen", "Yankı", "Prens ve Prenses", en çok da "Aşkın Olayım!"

Yıllar önce hayatımıza 'Ödeme Vakti' isimli albümüyle giren, sonrasında da hepsi hit olan şarkılara imza atan Simge Sağın kulağımızın pasını silen başarılı seslerimizden!

Kendine has duru sesi bir yana, sahnesi, kıyafetleri ve danslarıyla da dikkat çeken Simge Sağın şimdilerin en başarılı Pop sanatçılarından biri.

Kendine has duru sesi bir yana, sahnesi, kıyafetleri ve danslarıyla da dikkat çeken Simge Sağın şimdilerin en başarılı Pop sanatçılarından biri.

Üstelik yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da tüm gözleri daima üzerinde tutmayı başarıyor kendisi. Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce kopan bir Icardi & Simge fırtınası vardı!

Aşkın Olayım şarkısı Icardi'yle özdeşleşen Simge Sağın, birçok kez Icardi'yle beraber şarkısını söyledi.

Aşkın Olayım şarkısı Icardi'yle özdeşleşen Simge Sağın, birçok kez Icardi'yle beraber şarkısını söyledi.

Konu Wanda Nara'yla boşanmasına geldiğinde ise yaptığı bazı paylaşımlar fazla manidar ve Icardi'ye gönderme amaçlı yapılan paylaşımlar olarak değerlendirildi. Hatta o kadar ki düzenli olarak Icardi'yle anılan Simge Sağın en son 'Icardi yüzünden kısmetim kapanıyor, yeter artık' açıklamasında bulunmuştu.

Fakat tüm bunlardan önce, uzun bir süredir gönül kapıları kapalı takılsa da Simge Sağın'ın hayatında Ozan Bayraşa vardı!

Fakat tüm bunlardan önce, uzun bir süredir gönül kapıları kapalı takılsa da Simge Sağın'ın hayatında Ozan Bayraşa vardı!

Müzik aranjörü Ozan Bayraşa'yla gözlerden uzak olsa da medyaya yansıyan ve koca dört seneye yayılan bir aşk yaşayan Simge Sağın'dan evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

Dört senelik beraberliği dostça bitirdiklerini katıldığı bir magazin programında açıklayan Simge Sağın, durumu;

Dört senelik beraberliği dostça bitirdiklerini katıldığı bir magazin programında açıklayan Simge Sağın, durumu;

'Tükendiği için bitti. Ozan’la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizde yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu. Spor yapmaya ve enerjimi sağlığıma, işime harcamaya çalışıyorum. Herkes iyi olsun istiyorum, Ozan’ın da iyi olmasını istiyorum' sözleriyle açıklamıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni şarkısında yeniden eski aranjörü ve sevgili Ozan Bayraşa'yla buluştuğu için muhabirlere de beraber röportaj verdi Simge Sağın...

Geçtiğimiz saatlerde ise yeni şarkısında yeniden eski aranjörü ve sevgili Ozan Bayraşa'yla buluştuğu için muhabirlere de beraber röportaj verdi Simge Sağın...

Açıklamaları ise şaşırttı, fazla medeni geldi kimilerine... 

'Biz çok iyi arkadaşız tekrardan bir birlikelik söz konusu değil' diyen Simge, Ozan'la çok uzun yıllar önce duygusal beraberliğimiz vardı. Üstünden 7-8 sene geçti ve çok iyi iş arkadaşı olduk. Çok güzel üretiyoruz birlikte, müzik yapıyoruz, yürüyoruz, eğleniyoruz. Tatile de beraber gidiyoruz. Allah herkese ayrıldıktan sonra iyi arkadaş olmayı nasip etsin diyebilirim. Bazı durumlarda ayrılma durumumuz oldu ama müzikal olarak ayrılmayı hiç istemediğim biriydi. Müzikal yolculuğumuz devam ediyor, bu rüya hiç bitmesin istiyorum' ifadelerini kullandı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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