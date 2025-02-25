"Bu Rüya Hiç Bitmesin" Mi? Eski Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramayan Simge Sağın Dillere Fena Düştü
"Bu Rüya Hiç Bitmesin" Mi? Eski Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramayan Simge Sağın Dillere Fena Düştü
Icardi mevzusundan sonra adını kimseciklerle duymadığımız ve kimseciklerle de görmediğimiz Simge Sağın, geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı için yeniden bir araya geldiği eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla röportaj verdi.
Eski aşkını yere göğe sığdıramayan, beraber tatillere gittiklerini söyleyen ve bir de 'Bu rüya hiç bitmesin istiyorum' cümlesini kuran Simge Sağın sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.
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"Miş Miş", "Öpücem", "Üzülmedin mi?", "Ben Bazen", "Yankı", "Prens ve Prenses", en çok da "Aşkın Olayım!"
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Kendine has duru sesi bir yana, sahnesi, kıyafetleri ve danslarıyla da dikkat çeken Simge Sağın şimdilerin en başarılı Pop sanatçılarından biri.
Aşkın Olayım şarkısı Icardi'yle özdeşleşen Simge Sağın, birçok kez Icardi'yle beraber şarkısını söyledi.
Fakat tüm bunlardan önce, uzun bir süredir gönül kapıları kapalı takılsa da Simge Sağın'ın hayatında Ozan Bayraşa vardı!
Dört senelik beraberliği dostça bitirdiklerini katıldığı bir magazin programında açıklayan Simge Sağın, durumu;
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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni şarkısında yeniden eski aranjörü ve sevgili Ozan Bayraşa'yla buluştuğu için muhabirlere de beraber röportaj verdi Simge Sağın...
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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