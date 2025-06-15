Saadet Işıl Aksoy'dan Annelik Analizi: "Bütün Anneler Böyle mi?" Diyerek Samimi İtirafta Bulundu!
Pamir Kraner ile 2014 yılında evlenen ve 2020’de kızı Marisa’yı kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 41 yaşındaki oyuncu, kendisini övemediğini ama iş çocuğuna geldiğinde gururunu saklayamadığını söyledi. “Gururlu analar burada mı?” notunu düştüğü videosu birçok anneye tanıdık geldi.
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Muhteşem Yüzyıl, Kör Düğüm, Vatanım Sensin, Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan Saadet Işıl Aksoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Her şey dışarıdan mükemmel görünürken, geçtiğimiz aylarda çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.
Tüm bu iddialar eşliğinde sessizliğini koruyan Aksoy, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir video paylaşımıyla gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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