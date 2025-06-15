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Saadet Işıl Aksoy'dan Annelik Analizi: "Bütün Anneler Böyle mi?" Diyerek Samimi İtirafta Bulundu!

Saadet Işıl Aksoy'dan Annelik Analizi: "Bütün Anneler Böyle mi?" Diyerek Samimi İtirafta Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 11:33

Pamir Kraner ile 2014 yılında evlenen ve 2020’de kızı Marisa’yı kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 41 yaşındaki oyuncu, kendisini övemediğini ama iş çocuğuna geldiğinde gururunu saklayamadığını söyledi. “Gururlu analar burada mı?” notunu düştüğü videosu birçok anneye tanıdık geldi.

İşte detaylar…

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Muhteşem Yüzyıl, Kör Düğüm, Vatanım Sensin, Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan Saadet Işıl Aksoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Muhteşem Yüzyıl, Kör Düğüm, Vatanım Sensin, Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan Saadet Işıl Aksoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem oyunculuğu hem de zarafetiyle adından sıkça söz ettiren Aksoy, son yıllarda ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

2014 yılında Pamir Kraner ile sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncu, ardından Boğaz kıyısında romantik bir düğün yapmıştı. Evliliğin ardından Amerika’ya yerleşen çift, 2020’de kızları Marisa’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Her şey dışarıdan mükemmel görünürken, geçtiğimiz aylarda çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Her şey dışarıdan mükemmel görünürken, geçtiğimiz aylarda çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Türkiye’ye dönüşünde magazin muhabirlerine yakalanan Aksoy, ülkeye temelli döndüğünü açıklamış ve “Kızımın Türkiye’de büyümesini istiyorum” demişti. 

Ancak kısa süre sonra bu kararın ardında boşanma olduğu ileri sürülmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tüm bu iddialar eşliğinde sessizliğini koruyan Aksoy, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir video paylaşımıyla gündeme geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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