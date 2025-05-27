Geç Olsun Güç Olmasın Diyelim: Pınar Deniz'den Bebek ve Evlilikten 8 Ay Sonra Gelen Hamle!
1 Nisan'da ilk bebeklerine kavuşan, tam 8 ay önce de evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı!
Genelde evlenen ünlülerimizin hemen yapmasına alışık olduğumuz hamle Pınar Deniz'den 'Geç olsun güç olmasın' niyetiyle geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir Melike Şahin konserinde görüntülenen ve o günden sonra da birbirinden kopmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşka başladıktan tam 1 sene sonra soluğu nikah masasında aldı!
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Doğru da çıktı gerçekten! Evlendikleri gün bebeklerinin de yolda olduğunu doğrulayan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 1 Nisan'da oğullarına kavuştu.
Normalde evlenen ünlülerimizin soyadını anında değiştirmesine alışığız biliyorsunuz. Pınar Deniz o isimlerden değildi. Evlendikten sonra sosyal medya hesabında herhangi bir değişiklik yapmayanlardan olmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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