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Geç Olsun Güç Olmasın Diyelim: Pınar Deniz'den Bebek ve Evlilikten 8 Ay Sonra Gelen Hamle!

Geç Olsun Güç Olmasın Diyelim: Pınar Deniz'den Bebek ve Evlilikten 8 Ay Sonra Gelen Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 12:51

1 Nisan'da ilk bebeklerine kavuşan, tam 8 ay önce de evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı!

Genelde evlenen ünlülerimizin hemen yapmasına alışık olduğumuz hamle Pınar Deniz'den 'Geç olsun güç olmasın' niyetiyle geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir Melike Şahin konserinde görüntülenen ve o günden sonra da birbirinden kopmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşka başladıktan tam 1 sene sonra soluğu nikah masasında aldı!

Bir Melike Şahin konserinde görüntülenen ve o günden sonra da birbirinden kopmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşka başladıktan tam 1 sene sonra soluğu nikah masasında aldı!

Geçtiğimiz 17 Eylül'de Roma'da sade bir nikah töreniye 'Sonsuza kadar evet' diyen çiftimiz, ilişkinin başından bu yana yaşadıkları aşkı 'Sahte' ve 'Cringe' olarak yorumlayan herkesi haksız çıkardı. 

Magazinde alışılması zor bir çift olsalar da zaman içerisinde büyük bir sempati kazandılar. Düğünden hemen önce bebek haberleri çıkmıştı ve Pınar Deniz'e 'Hamile misiniz?' sorusu yöneltildiğinde 32 diş gülmelerinden bir bebek bekledikleri haberinin doğru olduğunu varsaymıştık.

Doğru da çıktı gerçekten! Evlendikleri gün bebeklerinin de yolda olduğunu doğrulayan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 1 Nisan'da oğullarına kavuştu.

Doğru da çıktı gerçekten! Evlendikleri gün bebeklerinin de yolda olduğunu doğrulayan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 1 Nisan'da oğullarına kavuştu.

Fikret Hakan ismini verdikleri bebeklerinin heyecanını yaşayan ikili, şimdilerde gözden uzak yeni ailelerine alışmaya çalışıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde şahane bir dump paylaşmış, minik Fikret Hakan'ı da ucundan göstermişlerdi. Asıl dikkat çeken poz ise Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in doğum anında gözyaşlarına boğulduğu fotoğraf olmuştu. 

Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde 8 aylık evlilik ve bir bebeğin ardından Instagram hesabında yaptığı değişiklikle gündeme oturdu.

Normalde evlenen ünlülerimizin soyadını anında değiştirmesine alışığız biliyorsunuz. Pınar Deniz o isimlerden değildi. Evlendikten sonra sosyal medya hesabında herhangi bir değişiklik yapmayanlardan olmuştu.

Normalde evlenen ünlülerimizin soyadını anında değiştirmesine alışığız biliyorsunuz. Pınar Deniz o isimlerden değildi. Evlendikten sonra sosyal medya hesabında herhangi bir değişiklik yapmayanlardan olmuştu.

Beklenen hamle evlilikten 8 ay sonra, bebek doğduktan sonra geldi! 

Pınar Deniz, 'geç olsun güç olmasın' diyerek Instagram hesabında adını nihayet Pınar Deniz Yıldırım olarak değişti. 

Artık kendisine Pınar Deniz Yıldırım diyeceksiniz yani! Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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