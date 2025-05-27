Ünlülerin Kurban Bayramı Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsaymışım" Diyeceksiniz!
Kaynak: https://muzikonair.com/kurban-bayrami...
Kurban Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak birbirinden ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu ve yine züğürt çenemizi yordular...
4,5 günlük bayram tatilinde özellikle Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki beş yıldızlı otellerde düzenlenecek konserlerde milyonlar havada uçuştu! Buyurun, hangi ünlüler 2025 Kurban Bayramı'nda ne kadar kazanacak beraber inceleyelim!
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ünlülerin bayram programları da sevenleri tarafından merak edilmeye başladı.
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Şimdiye dek birkaç olay ünlünün Kurban Bayramı ücreti belli oldu!
Hazırsanız gelin, her zamanki gibi Tarkan'ın rekoru elinde tuttuğu sahne ücretlerine beraber bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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