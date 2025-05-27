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Ünlülerin Kurban Bayramı Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsaymışım" Diyeceksiniz!

Ünlülerin Kurban Bayramı Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsaymışım" Diyeceksiniz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 12:04

Kurban Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak birbirinden ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu ve yine züğürt çenemizi yordular... 

4,5 günlük bayram tatilinde özellikle Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki beş yıldızlı otellerde düzenlenecek konserlerde milyonlar havada uçuştu! Buyurun, hangi ünlüler 2025 Kurban Bayramı'nda ne kadar kazanacak beraber inceleyelim!

Kaynak: https://muzikonair.com/kurban-bayrami...
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ünlülerin bayram programları da sevenleri tarafından merak edilmeye başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ünlülerin bayram programları da sevenleri tarafından merak edilmeye başladı.

Elbette sebebi sadece hangi konsere gideceklerini seçmek değil! Her sene bayramlarda ünlülerin alacağı astronomik fiyatları konuşuyoruz ve bu ücretler her sene istisnasız daha da yükseliyor, biliyorsunuz!

Kıbrıs başta olmak üzere kendilerine has bir bayram konseri rotası çizen ünlülerimizin sahne başına aldıkları ücretler dudak uçuklatacak cinsten oluyor...

Bu sene de durum aynı hatta sahne ücretleri iyice uçmuş durumda!

Şimdiye dek birkaç olay ünlünün Kurban Bayramı ücreti belli oldu!

Şimdiye dek birkaç olay ünlünün Kurban Bayramı ücreti belli oldu!

Bayramda hayranlarını yalnız bırakmamaya karar veren Tarkan'dan Gülşen'e, Hadise'den Sibel Can'a birçok ünlü isim milyonları cebe indirmeye hazırlanıyor. 

6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'da bitecek Kurban Bayramı'nda ünlülerimiz Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok turizm beldesinde sahne alacak. Bazıları birden fazla konser verecek. 

Buraya kadar her şey şahane, hoş da ünlülerimizin tek gecelik konser için talep ettiği ücretler 'Keşke şarkıcı olsaymışız' dedirtecek türden...

Hazırsanız gelin, her zamanki gibi Tarkan'ın rekoru elinde tuttuğu sahne ücretlerine beraber bakalım!

Hazırsanız gelin, her zamanki gibi Tarkan'ın rekoru elinde tuttuğu sahne ücretlerine beraber bakalım!

Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL)

Gülşen: 10 milyon TL

Özcan Deniz: 6,2 milyon TL

Derya Bedavacı: 6 milyon TL

Hadise: 5 milyon TL

Sibel Can: 4 milyon TL

Yıldız Tilbe: 4 milyon TL

Emrah: 4 milyon TL

Bülent Ersoy: 4 milyon TL

Mahsun Kırmızıgül: 3,8 milyon TL

Deniz Seki: 3 milyon TL

Melek Mosso: 2 milyon TL

Aleyna Tilki: 1,5 milyon TL

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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