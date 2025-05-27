Ünlülerin Kurban Bayramı Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsaymışım" Diyeceksiniz!

Elbette sebebi sadece hangi konsere gideceklerini seçmek değil! Her sene bayramlarda ünlülerin alacağı astronomik fiyatları konuşuyoruz ve bu ücretler her sene istisnasız daha da yükseliyor, biliyorsunuz!

Kıbrıs başta olmak üzere kendilerine has bir bayram konseri rotası çizen ünlülerimizin sahne başına aldıkları ücretler dudak uçuklatacak cinsten oluyor...

Bu sene de durum aynı hatta sahne ücretleri iyice uçmuş durumda!