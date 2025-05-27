KGKG'deki Ateşli Sahnelerle Gündeme Oturan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan Yorum!
Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonundaki bol öpüşmeli ve ateşli sahneleriyle, gel gitleriyle gündem olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan yorum geldi!
Hakan Kurtaş'ın dizi çekimlerinden fotoğrafları paylaştığı gönderisine koşan sevgilisi Birce Akalay, profesyonelliğini yine ve yeniden kanıtlandı!
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Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu izleyiciyle buluşan Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonda bıraktığı etkiyi katladı!
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Geçtiğimiz saatlerde Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından ikinci sezondan kalma kareler paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
Serenay Sarıkaya, dizinin ikinci sezonunu Mert Demir'le izlerken, sevdiceğinin surat ifadesi dikkat çekmişti, hatırlarsınız.
Mert Demir'den sonra Hakan Kurtaş'ın uzun süredir beraber olduğu, çok da yakıştırıldığı Birce Akalay'ın ne yorum yapacağı merakla bekleniyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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