KGKG'deki Ateşli Sahnelerle Gündeme Oturan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan Yorum!

Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Taylan ve Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği Cem Murathan'ın gel gitlerini izlerken hepimiz nefeslerimizi tuttuk.

Cem Murathan'ın toksikliğini ise ilk kez bu sezonda, tüm detaylarıyla gördük! O kadar ki Cem Murathan karakteri, izleyen herkes için bir figür haline geldi, kimilerine eski sevgililerini kimilerine de sevgili olamadıkları adamları hatırlattı.

O kadar ki Netflix'in Türkiye hesabı profil fotoğrafını Cem Murathan'la değiştirip, bio'suna da 'Cem Murathanlarla mücadele kulübü' yazdı!😂