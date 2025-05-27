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KGKG'deki Ateşli Sahnelerle Gündeme Oturan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan Yorum!

KGKG'deki Ateşli Sahnelerle Gündeme Oturan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 10:04

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonundaki bol öpüşmeli ve ateşli sahneleriyle, gel gitleriyle gündem olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan yorum geldi!

Hakan Kurtaş'ın dizi çekimlerinden fotoğrafları paylaştığı gönderisine koşan sevgilisi Birce Akalay, profesyonelliğini yine ve yeniden kanıtlandı!

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Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu izleyiciyle buluşan Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonda bıraktığı etkiyi katladı!

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu izleyiciyle buluşan Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonda bıraktığı etkiyi katladı!

Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Taylan ve Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği Cem Murathan'ın gel gitlerini izlerken hepimiz nefeslerimizi tuttuk. 

Cem Murathan'ın toksikliğini ise ilk kez bu sezonda, tüm detaylarıyla gördük! O kadar ki Cem Murathan karakteri, izleyen herkes için bir figür haline geldi, kimilerine eski sevgililerini kimilerine de sevgili olamadıkları adamları hatırlattı. 

O kadar ki Netflix'in Türkiye hesabı profil fotoğrafını Cem Murathan'la değiştirip, bio'suna da 'Cem Murathanlarla mücadele kulübü' yazdı!😂

Geçtiğimiz saatlerde Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından ikinci sezondan kalma kareler paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz saatlerde Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından ikinci sezondan kalma kareler paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Cem Murathan'la evlenme hayali kuran Leyla, rüyasında Murathan'ın vazgeçilmezi Defne gibi kısacık saçları olduğunu ve tam da Defne tarzıyla Cem Murathan'a 'evet' dediğini görüyor, fena tetikleniyordu. 

Sinyaller baştan belliydi yani ama dizinin sonundaki mahkemenin ne için olduğunu, nereye varacağını öğrenemeden hevesimiz kuşağımızda kalakaldık! 

Hakan Kurtaş da tam olarak o sahneyi çektikleri günden kalan bir kare paylaştı, epey de rağbet gördü.

Serenay Sarıkaya, dizinin ikinci sezonunu Mert Demir'le izlerken, sevdiceğinin surat ifadesi dikkat çekmişti, hatırlarsınız.

Serenay Sarıkaya, dizinin ikinci sezonunu Mert Demir'le izlerken, sevdiceğinin surat ifadesi dikkat çekmişti, hatırlarsınız.

Elbette işleri bu ve iki aşığı canlandırırken ellerinden gelen en iyi performansı da sundular buna şüphe yok, yine de gerçek hayatta bu işler biraz tat kaçırabiliyor tabii. 

Mert Demir'in de tadı bir miktar kaçmış gibiydi, ateşli sahneleri izlerken o hale büründüğünü düşünen çok oldu, dillere de düştü haliyle.

Kaçıranlar için Serenay ve Mert'in diziyi izlediği görüntülerden ve Mert'in yüz ifadesine gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mert Demir'den sonra Hakan Kurtaş'ın uzun süredir beraber olduğu, çok da yakıştırıldığı Birce Akalay'ın ne yorum yapacağı merakla bekleniyordu.

Mert Demir'den sonra Hakan Kurtaş'ın uzun süredir beraber olduğu, çok da yakıştırıldığı Birce Akalay'ın ne yorum yapacağı merakla bekleniyordu.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, aşklarını ilan ettiklerinden bu yana en çok beğenilen çiftlerden biri oldu. Her davete, galaya el ele, göz göze giden ikili bu sefer de şaşırtmadı tabii!

Profesyonelliğini koruyan ve kıskançlığın zerresine sahip olmadığını kanıtlayan Birce Akalay, Hakan Kurtaş'ın gönderisinin altına, 'Her kare, her an çok güzel! İyi ki siz be!' yorumunu bıraktı. 

Hakan Kurtaş'dan da kocaman bir 'Muaaahhh' geldi sevgilisine!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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