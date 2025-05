KGKG'deki Ateşli Sahnelerle Gündeme Oturan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan Yorum!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, aşklarını ilan ettiklerinden bu yana en çok beğenilen çiftlerden biri oldu. Her davete, galaya el ele, göz göze giden ikili bu sefer de şaşırtmadı tabii!

Profesyonelliğini koruyan ve kıskançlığın zerresine sahip olmadığını kanıtlayan Birce Akalay, Hakan Kurtaş'ın gönderisinin altına, 'Her kare, her an çok güzel! İyi ki siz be!' yorumunu bıraktı.

Hakan Kurtaş'dan da kocaman bir 'Muaaahhh' geldi sevgilisine!