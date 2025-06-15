Melisa Ural'dan Başak Dizer'e, Ali Sunal'dan Su Atacan'a Ünlü İsimlerden Duygusal Babalar Günü Paylaşımları

Bugün Babalar Günü! Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü kutladı. Kimi vefat eden babasını andı, kimi çocuklarıyla tatlı anlarını ölümsüzleştirdi. Melisa Ural’dan Başak Dizer’e, Gupse Özay’dan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan’a kadar birçok tanıdık isimden duygusal paylaşımlar geldi.

Gelin, kim ne demiş, hangi kareyle yüreklere dokunmuş birlikte bakalım.