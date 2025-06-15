Melisa Ural'dan Başak Dizer'e, Ali Sunal'dan Su Atacan'a Ünlü İsimlerden Duygusal Babalar Günü Paylaşımları
Bugün Babalar Günü! Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü kutladı. Kimi vefat eden babasını andı, kimi çocuklarıyla tatlı anlarını ölümsüzleştirdi. Melisa Ural’dan Başak Dizer’e, Gupse Özay’dan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan’a kadar birçok tanıdık isimden duygusal paylaşımlar geldi.
Gelin, kim ne demiş, hangi kareyle yüreklere dokunmuş birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ercan Saatçi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslıhan Doğan Turan
Başak Dizer
Ali Sunal
Seren Serengil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Özpirinçci
Sinem Ünsal
Öykü Çelik
Petek Dinçöz
Başak Gümülcinelioğlu Çitanak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı
Demet Akalın
Kenan Doğulu
Su Atacan
Tuğçe Tayfur
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gupse Özay
Melisa Ural
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın