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Melisa Ural'dan Başak Dizer'e, Ali Sunal'dan Su Atacan'a Ünlü İsimlerden Duygusal Babalar Günü Paylaşımları

Melisa Ural'dan Başak Dizer'e, Ali Sunal'dan Su Atacan'a Ünlü İsimlerden Duygusal Babalar Günü Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 12:11

Bugün Babalar Günü! Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü kutladı. Kimi vefat eden babasını andı, kimi çocuklarıyla tatlı anlarını ölümsüzleştirdi. Melisa Ural’dan Başak Dizer’e, Gupse Özay’dan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan’a kadar birçok tanıdık isimden duygusal paylaşımlar geldi. 

Gelin, kim ne demiş, hangi kareyle yüreklere dokunmuş birlikte bakalım.

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Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

'Sevgi aşılayan, sevmeyi ve paylaşmayı öğreten, sahip çıkan, merhameti ve empatiyi aşılayan, adaletli olan ve öğreten, Babalık Yapan, tüm babaların #BabalarGünü kutlu olsun 💙'

Aslıhan Doğan Turan

Aslıhan Doğan Turan

Başak Dizer

Başak Dizer

Ali Sunal

Ali Sunal

Seren Serengil

Seren Serengil
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Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Öykü Çelik

Öykü Çelik

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

'Seni çok özlüyorum Ayhanbabam 💐❤️tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum 🙏🏻'

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

'Kafa kafaya verip de yapamayacağımız şey yok diyip, seni baba yaptık. İlk babalar günün kutlu olsun. 🧿🤍1

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Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Demet Akalın

Demet Akalın

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Su Atacan

Su Atacan

'Bir sey eklemeye gerek yok, bugunumun sebebisin.. En guzel hediyem, en guzel yanimsin 😍'

Tuğçe Tayfur

Tuğçe Tayfur
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Gupse Özay

Gupse Özay

'Kızlar ve babalar; torunlar ve dedeler.... Babalar günü kutlu olsun 🧿💙 

Not: Torunun en sevdiği şarkı bu ara'

Melisa Ural

Melisa Ural

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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