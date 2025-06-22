Alara Annesinin Boyunu Geçmiş: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir ve Kızıyla Gece Yarısı Alışverişte Yakalandı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ebru-gundes...
Ebru Gündeş’in, 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanacakları yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak çift, bu söylentilere Bodrum’da verdikleri pozlarla adeta yanıt verdi. Tatil için gittikleri Bodrum’da gece yarısı mağaza açtıran çift, lüks alışveriş turuyla dikkat çekti. Gündeş’in kızı Alara Zarrab da alışverişe katıldı. 14 yaşına giren Alara’nın annesinin boyuna gelmesi ise gözlerden kaçmadı.
İşte aile boyu alışverişin tüm detayları…
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Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak sahneleri titreten Ebru Gündeş'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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İşte o iddiaları yalanlayan kare, Bodrum’dan geldi!
Üçlü, yaklaşık 2.5 saat boyunca mağazalarda alışveriş yaptı.
Bu görüntüler gündem olurken, Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’nın annesiyle neredeyse aynı boya gelmiş olması da dikkat çeken ayrı bir detay oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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