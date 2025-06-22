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Alara Annesinin Boyunu Geçmiş: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir ve Kızıyla Gece Yarısı Alışverişte Yakalandı!

Alara Annesinin Boyunu Geçmiş: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir ve Kızıyla Gece Yarısı Alışverişte Yakalandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 13:37

Ebru Gündeş’in, 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanacakları yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak çift, bu söylentilere Bodrum’da verdikleri pozlarla adeta yanıt verdi. Tatil için gittikleri Bodrum’da gece yarısı mağaza açtıran çift, lüks alışveriş turuyla dikkat çekti. Gündeş’in kızı Alara Zarrab da alışverişe katıldı. 14 yaşına giren Alara’nın annesinin boyuna gelmesi ise gözlerden kaçmadı. 

İşte aile boyu alışverişin tüm detayları…

Kaynak: https://www.haberturk.com/ebru-gundes...
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Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak sahneleri titreten Ebru Gündeş'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak sahneleri titreten Ebru Gündeş'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi kendisi. Bilenler bilir 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab’la evlenmiş, bu evlilikten 2011 yılında Alara adını verdikleri kızlarını kucağına almışlardı. Ancak ilişkileri, Zarrab’ın adının karıştığı uluslararası davalarla sarsılmış ve çift 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

Gündeş, iki yıl sonra kalbini yeniden açmış ve 2024’te iş insanı Murat Özdemir ile gözlerden uzak bir törenle evlenmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda bu evlilik için de “bitiyor” dedikoduları dolanmaya başlamıştı.

İşte o iddiaları yalanlayan kare, Bodrum’dan geldi!

İşte o iddiaları yalanlayan kare, Bodrum’dan geldi!

Ünlü şarkıcı, eşi Murat Özdemir ve kızı Alara Zarrab ile birlikte Yalıkavak Marina’da objektiflere takıldı. 

Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gündeş, gece saatlerinde biri takı, diğeri gözlük mağazasına haber vererek özel olarak açtırdı.

Üçlü, yaklaşık 2.5 saat boyunca mağazalarda alışveriş yaptı.

Üçlü, yaklaşık 2.5 saat boyunca mağazalarda alışveriş yaptı.

Saat 03.00 sularında ise marina alışverişini tamamlayıp otellerine döndüler.

Bu görüntüler gündem olurken, Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’nın annesiyle neredeyse aynı boya gelmiş olması da dikkat çeken ayrı bir detay oldu.

Bu görüntüler gündem olurken, Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’nın annesiyle neredeyse aynı boya gelmiş olması da dikkat çeken ayrı bir detay oldu.

Görünen o ki Gündeş cephesinde ne boşanma var ne de kriz; tam tersine “aile boyu mutluluk” pozu verilmiş durumda!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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