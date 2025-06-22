Alara Annesinin Boyunu Geçmiş: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir ve Kızıyla Gece Yarısı Alışverişte Yakalandı!

Sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi kendisi. Bilenler bilir 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab’la evlenmiş, bu evlilikten 2011 yılında Alara adını verdikleri kızlarını kucağına almışlardı. Ancak ilişkileri, Zarrab’ın adının karıştığı uluslararası davalarla sarsılmış ve çift 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

Gündeş, iki yıl sonra kalbini yeniden açmış ve 2024’te iş insanı Murat Özdemir ile gözlerden uzak bir törenle evlenmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda bu evlilik için de “bitiyor” dedikoduları dolanmaya başlamıştı.