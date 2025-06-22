Arzu Sabancı'nın Paylaştığı Hacı Sabancı'nın Çocukluk Fotoğrafları "Tıpkı Uzay" Dedirtti!

Bu kez işin merkezinde, ailenin en medyatik üyelerinden Hacı Sabancı var. 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle evlenen Hacı Sabancı, 2023’te ilk çocukları Arzu Alara’yı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak bu mutlu tablo geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir iddiayla sarsıldı.

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürdü. Başta Sabancı cephesinden bu iddialar kesin bir dille yalanlandı. Ancak F.D. geri adım atmadı ve babalık davası açtı.