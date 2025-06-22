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Arzu Sabancı'nın Paylaştığı Hacı Sabancı'nın Çocukluk Fotoğrafları "Tıpkı Uzay" Dedirtti!

Arzu Sabancı'nın Paylaştığı Hacı Sabancı'nın Çocukluk Fotoğrafları "Tıpkı Uzay" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 12:34

Cemiyetin en gözde çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı, uzun süredir magazin gündeminden uzak kalmayı tercih ediyor. Sebebi ise bir süredir devam eden ve sonunda kesinleşen babalık davası! 3 yaşındaki Uzay isimli çocuğun, %99.99 ihtimalle Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunun açıklanmasıyla ortalık adeta karışmıştı. Çift sessizliğini korurken, geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı’nın doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşım yeniden gündem yarattı. Hacı Sabancı’nın küçüklük fotoğrafları “Uzay’a benziyor” yorumlarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 

İşte detaylar…

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Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, son aylarda oldukça çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, son aylarda oldukça çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Bu kez işin merkezinde, ailenin en medyatik üyelerinden Hacı Sabancı var. 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle evlenen Hacı Sabancı, 2023’te ilk çocukları Arzu Alara’yı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak bu mutlu tablo geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir iddiayla sarsıldı.

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürdü. Başta Sabancı cephesinden bu iddialar kesin bir dille yalanlandı. Ancak F.D. geri adım atmadı ve babalık davası açtı.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu ortalığı karıştırmaya yetti.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu ortalığı karıştırmaya yetti.

Hacı Sabancı’nın minik Uzay’ın biyolojik babası olma ihtimali %99.99 olarak belirlendi. Bu sonuçla birlikte Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu resmen tescillendi.

Durumun ortaya çıkmasının ardından Hacı Sabancı, “meseleyle avukatlarım ilgileniyor” açıklaması yaparak kişisel bir yorumda bulunmaktan kaçındı. Nazlı Sabancı ise bu süreçte “hiçbir şey olmamış” gibi davranmayı tercih etti ve sosyal medya paylaşımlarında mutlu aile pozları vermeye devam etti.

Ancak Arzu Sabancı’nın geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir doğum günü paylaşımı çifti yeniden gündeme taşıdı!

Ancak Arzu Sabancı’nın geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir doğum günü paylaşımı çifti yeniden gündeme taşıdı!

Oğlu Hacı Sabancı’nın çocukluk fotoğraflarını paylaşan Arzu Sabancı, “Hacım hacım canım hacımız. O yıllardan denizcilikle uğraşacağınız belliymiş. Bu sabah yine eski fotolara daldım” notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu kareleri bambaşka bir noktadan ele aldı tabii...

Sosyal medya kullanıcıları ise bu kareleri bambaşka bir noktadan ele aldı tabii...

Birçok kullanıcı küçük Hacı Sabancı’nın fotoğraflarını küçük Uzay’a benzetti ve “Gerçekten de tıpkılar” yorumları yaptı.

Sabancı cephesinden şu an için yeni bir açıklama yok. Ama görünen o ki bu “uzay krizi” daha uzun süre konuşulacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten benziyorlar mı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Uzay bebenin ahı omuzlarında champ