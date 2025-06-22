Arzu Sabancı'nın Paylaştığı Hacı Sabancı'nın Çocukluk Fotoğrafları "Tıpkı Uzay" Dedirtti!
Cemiyetin en gözde çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı, uzun süredir magazin gündeminden uzak kalmayı tercih ediyor. Sebebi ise bir süredir devam eden ve sonunda kesinleşen babalık davası! 3 yaşındaki Uzay isimli çocuğun, %99.99 ihtimalle Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunun açıklanmasıyla ortalık adeta karışmıştı. Çift sessizliğini korurken, geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı’nın doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşım yeniden gündem yarattı. Hacı Sabancı’nın küçüklük fotoğrafları “Uzay’a benziyor” yorumlarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
İşte detaylar…
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Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, son aylarda oldukça çalkantılı bir süreçten geçiyor.
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Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu ortalığı karıştırmaya yetti.
Ancak Arzu Sabancı’nın geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir doğum günü paylaşımı çifti yeniden gündeme taşıdı!
Sosyal medya kullanıcıları ise bu kareleri bambaşka bir noktadan ele aldı tabii...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Uzay bebenin ahı omuzlarında champ