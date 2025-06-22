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Sesi Birebir Babasına Çekmiş: Küçük Emrah'ın 11 Yaşındaki Oğlu Elyesa'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Sesi Birebir Babasına Çekmiş: Küçük Emrah'ın 11 Yaşındaki Oğlu Elyesa'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 21:44

Küçük Emrah rolüyle hayatımıza giren fakat şimdilerde şarkıcılığıyla gündeme oturan Emrah Erdoğan'ın küçük oğlu Elyesa'nın son halini annesi Sibel Erdoğan paylaştı. 

Arabada Derbeder şarkısını söyleyen Elyesa'nın sesi de yüzü de tıpkı babasına benzetildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.

Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.

Hayatımıza küçük yaşta rol aldığı filmlerdeki 'Küçük Emrah' karakteriyle giren Emrah Erdoğan, hafızalara ağlamaklı suratıyla kazındıysa da şimdilerde oyunculukla değil şarkıcılığıyla anılıyor. 

Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi şarkılarla adından bahsettiren şarkıcı Emrah, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine oturuyor.

İlk günden bu yana, Emrah'ın büyük oğlu Tayfun ile yaşadıkları ayrı, yeni ailesi ve ilk evladına karşı tutumu ayrı olay olmuştu.

İlk günden bu yana, Emrah'ın büyük oğlu Tayfun ile yaşadıkları ayrı, yeni ailesi ve ilk evladına karşı tutumu ayrı olay olmuştu.

Hatırlamayanlar için Tayfun meselesini olabildiğince kısa özet geçmeye çalışalım; Hayranı Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Emrah'ın Tayfun'un biyolojik babası olduğu kanıtlanmış ve bunun üzerine ünlü şarkıcının Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürmüştü. 

Tayfun'u nüfusuna almasına rağmen hiçbir zaman tam olarak kabullenmeyen Emrah, oğluna bir ev vermiş, mirasından hak iddia etmeyeceğine dair de bir belge imzalatmıştı. İkilinin o zamandan bu yana arası hiç düzelmedi.

2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine giren Emrah, yıllar sonra yeniden baba oldu.

2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine giren Emrah, yıllar sonra yeniden baba oldu.

Önce 2014'te oğlu Elyesa, sonra 2017'de de kızı Eleysa dünyaya geldi. Bu sırada evlenen ilk oğlu Tayfun'u görmezden gelen Emrah, çocuklarıyla yanak yanağa pozlarını paylaşmış, aile olarak gördüğü kişilerin yalnızca onlar olduğunu defalarca kez vurgulamıştı. 

Emrah'ın gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği oğlu Elyesa'yı en son geçen sene konserinde görmüştük. Babasıyla şarkı söyleyen Elyesa o zaman da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bu sefer Elyesa'yı annesi Sibel Erdoğan paylaştı. 11 yaşındaki Elyesa'nın sesi de yüzü de babasına benzetildi!

Siz ne düşünüyorsunuz? Sesi kesinlikle cepte ama yüzü de sahiden benziyor mu Küçük Emrah'a? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Sesi kesinlikle cepte ama yüzü de sahiden benziyor mu Küçük Emrah'a? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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