Sesi Birebir Babasına Çekmiş: Küçük Emrah'ın 11 Yaşındaki Oğlu Elyesa'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Küçük Emrah rolüyle hayatımıza giren fakat şimdilerde şarkıcılığıyla gündeme oturan Emrah Erdoğan'ın küçük oğlu Elyesa'nın son halini annesi Sibel Erdoğan paylaştı.
Arabada Derbeder şarkısını söyleyen Elyesa'nın sesi de yüzü de tıpkı babasına benzetildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk günden bu yana, Emrah'ın büyük oğlu Tayfun ile yaşadıkları ayrı, yeni ailesi ve ilk evladına karşı tutumu ayrı olay olmuştu.
2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine giren Emrah, yıllar sonra yeniden baba oldu.
Bu sefer Elyesa'yı annesi Sibel Erdoğan paylaştı. 11 yaşındaki Elyesa'nın sesi de yüzü de babasına benzetildi!
Siz ne düşünüyorsunuz? Sesi kesinlikle cepte ama yüzü de sahiden benziyor mu Küçük Emrah'a? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın