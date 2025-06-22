Sesi Birebir Babasına Çekmiş: Küçük Emrah'ın 11 Yaşındaki Oğlu Elyesa'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Önce 2014'te oğlu Elyesa, sonra 2017'de de kızı Eleysa dünyaya geldi. Bu sırada evlenen ilk oğlu Tayfun'u görmezden gelen Emrah, çocuklarıyla yanak yanağa pozlarını paylaşmış, aile olarak gördüğü kişilerin yalnızca onlar olduğunu defalarca kez vurgulamıştı.

Emrah'ın gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği oğlu Elyesa'yı en son geçen sene konserinde görmüştük. Babasıyla şarkı söyleyen Elyesa o zaman da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.