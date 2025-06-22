Nihal Candan'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Bir Gazeteciye Attığı Son Mesajlar Ortaya Çıktı!
23 kiloya düşen ve anoreksiyayla yaşam mücadelesini 20 Haziran akşamı kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar ortaya çıktı.
Vefatından önce Aşıcıoğlu'na attığı mesajlarla, son anlarında da kız kardeşi Bahar'ı düşündüğü anlaşıldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.
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Yaşadığı zorlu süreçte sosyal medya baskısından rahatsız olduğunu birçok kez dile getiren Nihal Candan, verdiği bir röportajda yemek yememeyi bir intihar yöntemi olarak seçtiğini dile getirmişti.
@i.likechaos isimli magazin sayfası tarafından Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar paylaşıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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