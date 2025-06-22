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Nihal Candan'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Bir Gazeteciye Attığı Son Mesajlar Ortaya Çıktı!

Nihal Candan'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Bir Gazeteciye Attığı Son Mesajlar Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 20:22

23 kiloya düşen ve anoreksiyayla yaşam mücadelesini 20 Haziran akşamı kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar ortaya çıktı. 

Vefatından önce Aşıcıoğlu'na attığı mesajlarla, son anlarında da kız kardeşi Bahar'ı düşündüğü anlaşıldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşi Bahar Candan'la beraber 16 Kasım 2023'te tutuklanan Nihal Candan, yeme bozukluğu rahatsızlığı ve 37 kiloya düşmesi sebebiyle cezaevinden tahliye edilmişti. 

Cezaevinin üstüne bir de boşanma süreci geçiren Nihal Candan, ilk başlarda daha sağlıklı gözükse de son zamanlarda yeniden kaybettiği aşırı kilolarla gündeme geliyordu. 

5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü tespit edildi ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi koyuldu. Önce 25 sonra da 23 kiloya inen, yoğun bakım sürecini de son ana kadar reddeden Nihal Candan 20 Haziran akşamında hayatını kaybetti.

Yaşadığı zorlu süreçte sosyal medya baskısından rahatsız olduğunu birçok kez dile getiren Nihal Candan, verdiği bir röportajda yemek yememeyi bir intihar yöntemi olarak seçtiğini dile getirmişti.

Yaşadığı zorlu süreçte sosyal medya baskısından rahatsız olduğunu birçok kez dile getiren Nihal Candan, verdiği bir röportajda yemek yememeyi bir intihar yöntemi olarak seçtiğini dile getirmişti.

Nihal Candan'ın vefatı sosyal medya baskısı, güzellik algısı yüzünden kendini belirli kalıplara sokmaya çalışan binlerce başka kadının yaşadığı kabusu gündeme getirirken, Nihal Candan hakkındaki her bir detay gündemin göbeğine oturmaya başladı. 

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir detay yürekleri dağladı.

@i.likechaos isimli magazin sayfası tarafından Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar paylaşıldı.

@i.likechaos isimli magazin sayfası tarafından Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar paylaşıldı.

Berat Aşıcıoğlu'nun bizzat kendisinin paylaştığı fakat vefat haberi sırasında göze çarpmayan sohbeti @i.likechaos yeniden gündeme taşıdı. 

Berat Aşıcıoğlu'na yazan Nihal Candan'ın son ana dek kız kardeşi Bahar'ı düşündüğü ortaya çıktı. Nihal Candan'ın 'Ölmek istiyorum, ölürsem Bahar'ı da bırakırlar' yazdığı WhatsApp sohbeti dikkat çekti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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