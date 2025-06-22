Herkes Anladı Bir O Anlamadı: Aklını Matcha'yla Kaçıran Şevval Şahin Minik Yeğenini Çıldırttı!
Şevval Şahin, minik yeğeni Eva Mira'yla arasındaki dünya tatlısı sohbeti paylaştı. Eva Mira'nın sevdiği şeyleri öğrenmek isterken, Koca Ayı ve Maşa çizgi filmine yaptığı vurguyu otomatik olarak Matcha diye algılayan Şevval Şahin, takıntısını konuşturdu. 😂
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Derin Talu'nun Matcha sevdasından önce ünlü model ve fenomen Şevval Şahin'in Matcha sevdası başı çekiyordu.
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Geçtiğimiz saatlerde yeğeni Eva Mira ile bir araya gelen Şevval Şahin, TikTok'ta miniğiyle yaptığı sohbeti paylaştı.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim 😂
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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