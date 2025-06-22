Herkes Anladı Bir O Anlamadı: Aklını Matcha'yla Kaçıran Şevval Şahin Minik Yeğenini Çıldırttı!

Daha önce de Şevval Şahin'le beraber gördüğümüz minik Eva Mira'yı son birkaç haftadır daha iyi tanıyoruz. Şevval Şahin'in ablası Ceyda, şimdilerde İşte Benim Stilim yarışmacısı. İzleyenler görmüştür, geçtiğimiz günlerde podyuma minik kızıyla çıkan Ceyda'nın Eva Mira'sı kalp eritmişti.

Eva Mira, bu sefer de teyzesinin kendisini anlamadığını fark edince çıldırdığı tatlı anlarla gündeme oturdu.

Şevval Şahin'in, 'En sevdiğin şey ne?' sorusu üzerine, 'Peppa Pig, Maşa bir de Shrek' cevabını veren Eva Mira'nın 'Maşa' cevabını otomatik olarak Matcha diye algılayan Şevval Şahin minik prensesi kızdırdı! Koca Ayı ve Maşa'yı anlatmak için elinden geleni deneyen Eva Mira, ne yaptıysa başarılı olamadı! Teyzesine kendini bir türlü anlatamadı. Daha doğrusu teyzesi onu anlamadı... 😂