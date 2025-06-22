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Herkes Anladı Bir O Anlamadı: Aklını Matcha'yla Kaçıran Şevval Şahin Minik Yeğenini Çıldırttı!

Herkes Anladı Bir O Anlamadı: Aklını Matcha'yla Kaçıran Şevval Şahin Minik Yeğenini Çıldırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 23:32

Şevval Şahin, minik yeğeni Eva Mira'yla arasındaki dünya tatlısı sohbeti paylaştı. Eva Mira'nın sevdiği şeyleri öğrenmek isterken, Koca Ayı ve Maşa çizgi filmine yaptığı vurguyu otomatik olarak Matcha diye algılayan Şevval Şahin, takıntısını konuşturdu. 😂

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Derin Talu'nun Matcha sevdasından önce ünlü model ve fenomen Şevval Şahin'in Matcha sevdası başı çekiyordu.

Derin Talu'nun Matcha sevdasından önce ünlü model ve fenomen Şevval Şahin'in Matcha sevdası başı çekiyordu.

Henüz Derin Talu gün içerisinde attığı onlarca videonun yarısında Matcha yapıp Matchaaa konuşmaya başlamamışken, hepimizi bu içecekle tanıştıran kişi Şevval Şahin'di. 

Hayatımıza Miss Turkey yarışmasıyla giren Şevval Şahin, birinci seçildikten sonra, özellikle şu son yılllarda bu kadar aktif hayatımızda kalan nadir isimlerden oldu. 

İnanılmaz fiziği ayrı, İngilizce-Türkçe karışık konuşması ayrı, lüks detaylarla bezeli hayatı ayrı merak çekti ve gündeme oturdu. Hatta en son bu Matcha meselesinde Derin Talu'ya bir göndermesi de olmuştu kendisinin...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yeğeni Eva Mira ile bir araya gelen Şevval Şahin, TikTok'ta miniğiyle yaptığı sohbeti paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde yeğeni Eva Mira ile bir araya gelen Şevval Şahin, TikTok'ta miniğiyle yaptığı sohbeti paylaştı.

Daha önce de Şevval Şahin'le beraber gördüğümüz minik Eva Mira'yı son birkaç haftadır daha iyi tanıyoruz. Şevval Şahin'in ablası Ceyda, şimdilerde İşte Benim Stilim yarışmacısı. İzleyenler görmüştür, geçtiğimiz günlerde podyuma minik kızıyla çıkan Ceyda'nın Eva Mira'sı kalp eritmişti. 

Eva Mira, bu sefer de teyzesinin kendisini anlamadığını fark edince çıldırdığı tatlı anlarla gündeme oturdu. 

Şevval Şahin'in, 'En sevdiğin şey ne?' sorusu üzerine, 'Peppa Pig, Maşa bir de Shrek' cevabını veren Eva Mira'nın 'Maşa' cevabını otomatik olarak Matcha diye algılayan Şevval Şahin minik prensesi kızdırdı! Koca Ayı ve Maşa'yı anlatmak için elinden geleni deneyen Eva Mira, ne yaptıysa başarılı olamadı! Teyzesine kendini bir türlü anlatamadı. Daha doğrusu teyzesi onu anlamadı... 😂

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim 😂

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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