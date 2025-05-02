Matcha Sevdası Kaos Başlattı: Şevval Şahin Derin Talu'yu Telaffuzunu Taklit Ederek Fena Tiye Aldı!
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, TikTok videolarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. “Matchaaa” telaffuzuyla sosyal medyada fenomen haline gelen Talu’nun bu ikonik söylemi şimdi de Şevval Şahin’in taklidiyle yeniden gündemde. Şevval Şahin Derin Talu'nun telaffuzunu taklit etmiş gelin birlikte bakalım!
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Matcha’sı, CV’li sevgili kriteri ve ayakkabıyla evde dolaşmak hakkındaki açıklamaları derken Derin Talu son zamanlarda TikTok’un en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.
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Matcha'ya olan sevdasıyla bilinen hatta tarif videolarıyla da bir hayli ilgi çeken isim Türkiye'deki matcha tüketimini de arttırdı desek pek yanılmış olmayız.
TikTok’ta “matchaaa” diyerek güne başlayan Derin Talu, hem lifestyle içerikleriyle hem de kendine has üslubuyla sosyal medyada dikkat çekerken kendisine Şevval Şahin'den büyük bir taş geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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