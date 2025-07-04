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Gözaltına Alınan 80 Yaşındaki Oyuncu Yücel Erten'e Meslektaşı Hüseyin Avni Danyal'dan Destek!

Gözaltına Alınan 80 Yaşındaki Oyuncu Yücel Erten'e Meslektaşı Hüseyin Avni Danyal'dan Destek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 14:54

Tiyatro sahnelerinin usta ismi Yücel Erten’in İzmir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınması sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı. İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Erten’in durumuna Ahmet Mümtaz Taylan’dan Berna Laçin’e kadar pek çok ünlü isim sessiz kalmadı. İlk günden bu yana sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları paylaşan sanatçılar, Yücel Erten’in bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu. Son olarak bir tepki de usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal’dan geldi.

İşte detaylar...

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Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tiyatro insanlarından biri olan Yücel Erten, hem oyuncu hem yönetmen hem de çevirmen kimliğiyle yıllarca sahnelerde izleyiciyi büyüledi.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tiyatro insanlarından biri olan Yücel Erten, hem oyuncu hem yönetmen hem de çevirmen kimliğiyle yıllarca sahnelerde izleyiciyi büyüledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Erten’in adı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki usta ismin sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınması hem sevenlerini hem de meslektaşlarını derinden üzdü.

Erten’in eski eşi tiyatrocu Nesrin Kazankaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin en önemli tiyatro insanlarından, oğlumun babası Yücel Erten gözaltına alındı! Üzüntüm ve öfkem sonsuz! İzmirli sanatsever avukatların dikkatine!” diyerek duygularını dile getirdi.

Bu çağrının ardından sanat camiasından destek mesajları adeta yağmur gibi yağdı.

Bu çağrının ardından sanat camiasından destek mesajları adeta yağmur gibi yağdı.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, “Yücel Erten'in yeri; sanatımızın unutulmazlar katında, kalbimizin baş köşesindedir. İyi ki vardır ve yalnız değildir. Bir an önce işlerinin başına dönmesi için duacıyım.” sözleriyle usta isme sahip çıktı. 

Berna Laçin ise “Tiyatronun usta yönetmeni Yücel Erten de gözaltına alınmış. Bunu çözebilen yok daha.” diyerek şaşkınlığını paylaştı.

Sanat dünyasından yükselen bir diğer ses ise Hüseyin Avni Danyal'dan oldu.

Sanat dünyasından yükselen bir diğer ses ise Hüseyin Avni Danyal'dan oldu.

Sosyal medya hesabından “80 yaşına gelmiş bir sürü hastalık ile uğraşan bu yaşına kadar sanat dışında başka bir işle uğraşmayan Yücel Erten'i gözaltına almak nedir? Çağrıldında ifade vermeye gelecek bir oyuncuyu, yazarı , Çevirmeni , hocayı ,yönetmeni siyasi oyunlarınızı alet etmeyin” diyerek #yücelertenserbestbırakılsın etiketiyle çağrıda bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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