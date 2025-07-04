Gözaltına Alınan 80 Yaşındaki Oyuncu Yücel Erten'e Meslektaşı Hüseyin Avni Danyal'dan Destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Erten’in adı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki usta ismin sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınması hem sevenlerini hem de meslektaşlarını derinden üzdü.

Erten’in eski eşi tiyatrocu Nesrin Kazankaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin en önemli tiyatro insanlarından, oğlumun babası Yücel Erten gözaltına alındı! Üzüntüm ve öfkem sonsuz! İzmirli sanatsever avukatların dikkatine!” diyerek duygularını dile getirdi.