Gözaltına Alınan 80 Yaşındaki Oyuncu Yücel Erten'e Meslektaşı Hüseyin Avni Danyal'dan Destek!
Tiyatro sahnelerinin usta ismi Yücel Erten’in İzmir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınması sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı. İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Erten’in durumuna Ahmet Mümtaz Taylan’dan Berna Laçin’e kadar pek çok ünlü isim sessiz kalmadı. İlk günden bu yana sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları paylaşan sanatçılar, Yücel Erten’in bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu. Son olarak bir tepki de usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal’dan geldi.
İşte detaylar...
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Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tiyatro insanlarından biri olan Yücel Erten, hem oyuncu hem yönetmen hem de çevirmen kimliğiyle yıllarca sahnelerde izleyiciyi büyüledi.
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Bu çağrının ardından sanat camiasından destek mesajları adeta yağmur gibi yağdı.
Sanat dünyasından yükselen bir diğer ses ise Hüseyin Avni Danyal'dan oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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