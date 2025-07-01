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İzmir Merkezli Yolsuzluk Operasyonunda Tiyatrocu Yücel Erten de Gözaltına Alındı

İzmir Merkezli Yolsuzluk Operasyonunda Tiyatrocu Yücel Erten de Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 12:39

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında genel sanat yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten’in de olduğu ortaya çıktı.

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İzmir merkezli düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Yücel Erten oldu.

İzmir merkezli düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Yücel Erten oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu ve o dönem İZBETON A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan Yücel Erten'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. 

Operasyonda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Cengiz'in o dönemde İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkanı olduğu belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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