İzmir Merkezli Yolsuzluk Operasyonunda Tiyatrocu Yücel Erten de Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu ve o dönem İZBETON A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan Yücel Erten'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Cengiz'in o dönemde İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkanı olduğu belirtildi.