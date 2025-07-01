Barış Yarkadaş’tan Tunç Soyer’in Gözaltına Alındığı Operasyonu İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay Başlattı İddiası
Bu sabah İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine neden olan 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' soruşturması hakkında Barış Yarkadaş’tan sürpriz bir iddia geldi. İddiaya göre; İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı.
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Türkiye bu sabaha İzmir’de düzenlenen "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturmasıyla uyandı.
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Barış Yarkadaş’tan, düzenlenen operasyon hakkında sürpriz bir iddia geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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