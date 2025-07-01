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Barış Yarkadaş’tan Tunç Soyer’in Gözaltına Alındığı Operasyonu İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay Başlattı İddiası

Barış Yarkadaş’tan Tunç Soyer’in Gözaltına Alındığı Operasyonu İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay Başlattı İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 10:35 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 12:54

Bu sabah İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine neden olan  'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' soruşturması hakkında Barış Yarkadaş’tan sürpriz bir iddia geldi. İddiaya göre; İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı. 

İşte detaylar…

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Türkiye bu sabaha İzmir’de düzenlenen "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturmasıyla uyandı.

Türkiye bu sabaha İzmir’de düzenlenen "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturmasıyla uyandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.  Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.  Soyer'in, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Barış Yarkadaş’tan, düzenlenen operasyon hakkında sürpriz bir iddia geldi.

Barış Yarkadaş’tan, düzenlenen operasyon hakkında sürpriz bir iddia geldi.

Yarkadaş’ın iddiasına göre; operasyonların düğmesine İzmir’in mevcut büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay bastı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: 

“İlginç bir süreç…

CHP’yi zora sokacak gelişme…

İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı. 

Tugay, İZBETON ve diğer iştiraklerle ilgili ŞİKAYETÇİ oldu. 

Tunç Soyer dönemine dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay’ın verdiği bilgiler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Soruşturma dosyasında “müşteki” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un olduğu öğrenildi.”

İddialar hakkında Cemil Tugay'dan açıklama geldi:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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