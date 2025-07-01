Tunç Soyer Gözaltına Alındı: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yolsuzluk ve Usulsüzlük Soruşturması
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddialarıyla başlatılan soruşturmada Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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