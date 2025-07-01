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Tunç Soyer Gözaltına Alındı: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yolsuzluk ve Usulsüzlük Soruşturması

Tunç Soyer Gözaltına Alındı: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yolsuzluk ve Usulsüzlük Soruşturması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 08:05 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 08:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddialarıyla başlatılan soruşturmada Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.  Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.  Soyer'in, Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

'İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)

Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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