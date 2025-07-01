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Tunç Soyer Kimdir, Aslen Nerelidir? Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Neden Gözaltına Alındı?

Tunç Soyer Kimdir, Aslen Nerelidir? Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Neden Gözaltına Alındı?

Tunç Soyer
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 08:51

Seferihisar'ı Türkiye'nin ilk Sakin Şehri haline getiren, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. 1 Temmuz sabahına damgasını vuran soruşturmanın kapsamı ve pek çoğumuzun bisikletiyle işine gidip gelen başkan olarak bildiği Tunç Soyer'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Tunç Soyer Kimdir? Aslen nereli, kaç yaşındadır? Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu? 

İşte, detaylar...

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Tunç Soyer Kimdir?

Tunç Soyer Kimdir?

Tunç Soyer, 1959'da Ankara'da dünyaya geldi. Babası Nurettin Soyer, annesi Güneş Soyer olan Tunç Soyer, eğitim hayatına ilkokul ve ortaokul öğrenimini İzmir'de tamamladı. 

İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinden mezun olan Soyer daha sonra Ankara Üniversitesini kazanarak hukuk eğitimi aldı. Önce İsviçre'de bulunan Webster Üniversitesi'nde 'Uluslararası İlişkiler' alanında sonra da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 'Avrupa Birliği' alanında yüksek lisans yaptı.

İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi bilen Soyer'in tam adı ise Mustafa Tunç Soyer'dir. 

Tunç Soyer Kaç Yaşındadır? 

Mayıs 1959 tarihinde dünyaya geldiği bilinen Tunç Soyer, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. 

Tunç Soyer Aslen Nerelidir? 

Tunç Soyer'in dedesi Priştine'den gelerek Ege'ye yerleşmiştir. Ailesinin kökleri Balkan Türklerine uzanmaktadır.

Tunç Soyer'in Siyasi Kariyeri

Tunç Soyer'in Siyasi Kariyeri

Tunç Soyer, İzmir'de 2003 yılında dönemin Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sunduğu 'Avrupa Birliği'nden gelebilecek mali kaynaklar' konulu projesinden sonra danışman olarak işe başladı. 2003 ila 2006 yıllarında danışmanlık görevini sürdüren Soyer, 2004 yılından itibaren de İzmir Ticaret Odası'nda dış ilişkiler müdürlüğü ve genel sekreter yardımcılığı rollerini üstlendi. 

2009 yılından 2019 yılına kadar 2 dönem boyunca İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Seferihisar'ı Türkiye'deki ilk Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip yerleşim yeri haline getirdi. 

2019 yılıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve başkanlık koltuğuna oturdu.

'Başka Bir Tarım Mümkün' gibi tarım ve çevre odaklı projelerle üretime odaklandı. 2024 yerel seçimlerinde yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Tunç Soyer, CHP tarafından aday gösterilmedi. Nisan 2024 tarihinde ise görevini Cemil Tugay'a devretti.

Tunç Soyer Evli mi? Eşi Kim?

Tunç Soyer Evli mi? Eşi Kim?

Hukukçu ve siyasetçi Tunç Soyer, 20 Şubat 1988'de Neptün Soyer ile dünyaevine girdi. Soyer çiftinin Duygu ve Defne adından 2 kızları var.

Tunç Soyer Gözaltına mı Alındı?

Tunç Soyer Gözaltına mı Alındı?

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 1 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alındı. 

Tunç Soyer Neden Gözaltına Alındı? 

Soruşturma kapsamında Tunç Soyer'in de dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturmanın: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla başlatıldığı öğrenildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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