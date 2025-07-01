Tunç Soyer Kimdir, Aslen Nerelidir? Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Neden Gözaltına Alındı?
Seferihisar'ı Türkiye'nin ilk Sakin Şehri haline getiren, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. 1 Temmuz sabahına damgasını vuran soruşturmanın kapsamı ve pek çoğumuzun bisikletiyle işine gidip gelen başkan olarak bildiği Tunç Soyer'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Tunç Soyer Kimdir? Aslen nereli, kaç yaşındadır? Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu?
İşte, detaylar...
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Tunç Soyer Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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