Tunç Soyer Kimdir, Aslen Nerelidir? Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Neden Gözaltına Alındı?

Tunç Soyer, 1959'da Ankara'da dünyaya geldi. Babası Nurettin Soyer, annesi Güneş Soyer olan Tunç Soyer, eğitim hayatına ilkokul ve ortaokul öğrenimini İzmir'de tamamladı.

İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinden mezun olan Soyer daha sonra Ankara Üniversitesini kazanarak hukuk eğitimi aldı. Önce İsviçre'de bulunan Webster Üniversitesi'nde 'Uluslararası İlişkiler' alanında sonra da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 'Avrupa Birliği' alanında yüksek lisans yaptı.

İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi bilen Soyer'in tam adı ise Mustafa Tunç Soyer'dir.

Tunç Soyer Kaç Yaşındadır?

Mayıs 1959 tarihinde dünyaya geldiği bilinen Tunç Soyer, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

Tunç Soyer Aslen Nerelidir?

Tunç Soyer'in dedesi Priştine'den gelerek Ege'ye yerleşmiştir. Ailesinin kökleri Balkan Türklerine uzanmaktadır.