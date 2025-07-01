Yücel Erten Kimdir? Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı. Genel sanat yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev alıyordu
Peki Yücel Erten kimdir? Yücel Erten neden gözaltına alındı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yücel Erten kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yücel Erten Dizileri ve Filmleri
Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın