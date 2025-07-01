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Yücel Erten Kimdir? Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?

Yücel Erten Kimdir? Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 13:06

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı. Genel sanat yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev alıyordu

Peki Yücel Erten kimdir? Yücel Erten neden gözaltına alındı?

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Yücel Erten kimdir?

Yücel Erten kimdir?

Yücel Erten, oyuncu, yönetmen, yazar ve çevirmendir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaktadır. Bugüne kadar 70'i aşkın oyun sergilemiş ve 40 ödüle layık görülmüştür.

Yücel Erten 1945’de Muş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya ve Ankara’da tamamladıktan sonra 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Yüksek Devresini bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda stajyer sanatçı olarak göreve başlayan isim, daha sonra Almanya'ya gitti. Burada eğitim alan isim, 1974 yılında yeniden ülkesine döndü. Rejisörlük ve Ankara Devlet Konservatuarı ile çeşitli üniversitelerin Tiyatro Bölümleri’nde öğretmenlik yaptı.

Ankara, istanbul, izmir, Adana, Antalya ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Birçok farklı oyunda ise yönetmen olarak görev aldı. Yurtdışında da oyunlar yönetti. 

Erten,1992 Ekim ayından itibaren 16 ay süreyle Devlet Tiyatroları’nda Genel Müdürlük ve Başrejisörlük görevini üstlendi. 2021 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzBBŞT'nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Yücel Erten Kaç Yaşında?

Yücel Erten 80 yaşındadır.

Yücel Erten Nereli?

Yücel Erten aslen Muşludur.

Yücel Erten Dizileri ve Filmleri

Yücel Erten Dizileri ve Filmleri

  • 2022 Müstakbel Damat

  • 2018 Hakan: Muhafız 

  • 2017 Hadi Be Oğlum

  • 2017 Kurtlar Vadisi Vatan

  • 2016 Ağustos Böcekleri ve Karıncalar-

  • 2016 Deliormanlı

  • 2012 Tozlu Yollar

  • 2010 Kavşak

  • 2010 Bitmeyen Şarkı

  • 2007 Yemin

Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?

Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?

Yücel Erten, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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