Yücel Erten Kimdir? Yücel Erten Neden Gözaltına Alındı?

Yücel Erten, oyuncu, yönetmen, yazar ve çevirmendir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaktadır. Bugüne kadar 70'i aşkın oyun sergilemiş ve 40 ödüle layık görülmüştür.

Yücel Erten 1945’de Muş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya ve Ankara’da tamamladıktan sonra 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Yüksek Devresini bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda stajyer sanatçı olarak göreve başlayan isim, daha sonra Almanya'ya gitti. Burada eğitim alan isim, 1974 yılında yeniden ülkesine döndü. Rejisörlük ve Ankara Devlet Konservatuarı ile çeşitli üniversitelerin Tiyatro Bölümleri’nde öğretmenlik yaptı.

Ankara, istanbul, izmir, Adana, Antalya ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Birçok farklı oyunda ise yönetmen olarak görev aldı. Yurtdışında da oyunlar yönetti.

Erten,1992 Ekim ayından itibaren 16 ay süreyle Devlet Tiyatroları’nda Genel Müdürlük ve Başrejisörlük görevini üstlendi. 2021 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzBBŞT'nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Yücel Erten Kaç Yaşında?

Yücel Erten 80 yaşındadır.

Yücel Erten Nereli?

Yücel Erten aslen Muşludur.