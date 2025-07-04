Sessiz Kalmadılar: Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangınlar İçin Peş Peşe Paylaşım Yağdı!
İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınları herkesi derinden yaraladı. Çeşme’de başlayan ve 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından Buca ve Ödemiş’te de alevler yükselmeye devam ediyor. Yangınlar sadece doğayı değil, ormandaki canları ve yaşam alanlarını da tehdit ederken, birçok oyuncu, şarkıcı ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yardım istedi. Bir yandan da hem üzüntülerini hem de tepkilerini dile getirdiler.
İşte ünlülerden İzmir yangınları için yapılan o paylaşımlar...
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Cemal Can Canseven
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Bergüzar Korel
Arzu Sabancı
Nilsu Aktaş
Can Bonomo
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Cemre Baysel
Devrim Özkan
Zeynep Bastık
Kerem Aktürkoğlu
Mine Tugay
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Sinan Akçıl
Ceyda Ateş
Demet Akalın
Burcu Biricik
Hande Erçel
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Elçin Sangu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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