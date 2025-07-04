onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sessiz Kalmadılar: Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangınlar İçin Peş Peşe Paylaşım Yağdı!

Sessiz Kalmadılar: Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangınlar İçin Peş Peşe Paylaşım Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 12:19

İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınları herkesi derinden yaraladı. Çeşme’de başlayan ve 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından Buca ve Ödemiş’te de alevler yükselmeye devam ediyor. Yangınlar sadece doğayı değil, ormandaki canları ve yaşam alanlarını da tehdit ederken, birçok oyuncu, şarkıcı ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yardım istedi. Bir yandan da hem üzüntülerini hem de tepkilerini dile getirdiler.

İşte ünlülerden İzmir yangınları için yapılan o paylaşımlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Nilsu Aktaş

Nilsu Aktaş

Can Bonomo

Can Bonomo
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemre Baysel

Cemre Baysel

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Mine Tugay

Mine Tugay
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Ceyda Ateş

Ceyda Ateş

Demet Akalın

Demet Akalın

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Hande Erçel

Hande Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elçin Sangu

Elçin Sangu
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın