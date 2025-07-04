Sessiz Kalmadılar: Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangınlar İçin Peş Peşe Paylaşım Yağdı!

İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınları herkesi derinden yaraladı. Çeşme’de başlayan ve 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından Buca ve Ödemiş’te de alevler yükselmeye devam ediyor. Yangınlar sadece doğayı değil, ormandaki canları ve yaşam alanlarını da tehdit ederken, birçok oyuncu, şarkıcı ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yardım istedi. Bir yandan da hem üzüntülerini hem de tepkilerini dile getirdiler.

İşte ünlülerden İzmir yangınları için yapılan o paylaşımlar...