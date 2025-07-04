Uyumlarına Beğeni Yağdı: Onur Tuna'ya Sevgilisi Yasemin Yazıcı'dan Aşk Dolu Doğum Günü Sürprizi!
Ünlü oyuncu Onur Tuna, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip edilen ünlülerimizden. 2023 yılında kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı’ya kaptıran yakışıklı oyuncu, o günden beri sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İkilinin bu güzel birlikteliği, her yeni karede hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Son olarak Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi Onur Tuna’ya özel yaptığı romantik doğum günü kutlaması, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Gelin, Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı aşkına bir de yakından bakalım!
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Son dönemin hem yetenekli hem de karizmatik oyuncuları arasında gösterilen Onur Tuna, Yasak Elma, Mucize Doktor ve Şahane Hayatım gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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Geçtiğimiz gün ise Yasemin Yazıcı’dan sevgilisine bir doğum günü sürprizi geldi.
Sevenleri, ikilinin uyumuna övgüler yağdırırken, “Maşallah, nazar değmesin” yorumları havada uçuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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