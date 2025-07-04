Uyumlarına Beğeni Yağdı: Onur Tuna'ya Sevgilisi Yasemin Yazıcı'dan Aşk Dolu Doğum Günü Sürprizi!

Ünlü oyuncu Onur Tuna, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip edilen ünlülerimizden. 2023 yılında kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı’ya kaptıran yakışıklı oyuncu, o günden beri sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İkilinin bu güzel birlikteliği, her yeni karede hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Son olarak Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi Onur Tuna’ya özel yaptığı romantik doğum günü kutlaması, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Gelin, Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı aşkına bir de yakından bakalım!