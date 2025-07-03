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Şafak Sezer ve Cem Özer Arasında Kül Tablalarının Havada Uçuştuğu Kavganın Detaylarını Anlatıyoruz!

Şafak Sezer ve Cem Özer Arasında Kül Tablalarının Havada Uçuştuğu Kavganın Detaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 16:03

Dizi ve film setlerinde bazen oyuncular arasında tartışmalar olabiliyor. Gerilimler yaşanabiliyor. Bu setlerde bazen fren olmuyor ve oyuncular birbirine girebiliyor. Şafak Sezer ve Cem Özer arasındaki kavga da tam olarak böyle. Kül tablolarının havada uçuştuğu bir kavgaya şahit olmuştu o dönem herkes. Cem Özer yıllar sonra katıldığı İkinci Sayfa programında da olayın detaylarını anlatmıştı. 

Gelin ikili arasındaki kavganın detaylarına birlikte bakalım!

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Dizi ve filmlerin çekildiği setleri herkes dışarıdan bakınca ışıl ışıl, eğlenceli bir dünya zannediyor ama işin mutfağı bazen hiç öyle olmuyor.

Dizi ve filmlerin çekildiği setleri herkes dışarıdan bakınca ışıl ışıl, eğlenceli bir dünya zannediyor ama işin mutfağı bazen hiç öyle olmuyor.

Oyuncular arasında zaman zaman gerilimler, ego savaşları ya da basit anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Hele ki iş, saatler süren çekimlerde biriken stresle birleşince kavgaya dönüşebiliyor. Türk sinemasının da buna dair bolca hikayesi var. 

İşte onlardan biri de 2009 yılında vizyona giren “Kadri’nin Götürdüğü Yere Git” filmi setinde yaşanmıştı!

Önce filmden biraz bahsedelim…

Önce filmden biraz bahsedelim…

Komedi türündeki “Kadri’nin Götürdüğü Yere Git”, 2009 yılında vizyona girmiş, dönemin sevilen yapımlarından biri olmuştu. Yönetmenliğini Onur Tan üstlenmişti. Oyuncu kadrosunda ise Şafak Sezer, Cem Özer, Ahmet Mümtaz Taylan,  Alp Kırşan gibi isimler vardı. Film, Kadri ve Cem isimli iki yakın arkadaşın başına gelen absürt olayları, Antalya’ya doğru yaptıkları yolculukla anlatıyordu. 

Seyirciyi bol bol kahkahaya boğan film, vizyona girdiği dönemde hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak filmin setinde yaşananlar, filmin kendisi kadar magazin gündeminde yer bulmuştu.

Her şey Cem Özer’in anlattığına göre, Şafak Sezer’in sık sık sete geç kalmasıyla başlamış.

Her şey Cem Özer’in anlattığına göre, Şafak Sezer’in sık sık sete geç kalmasıyla başlamış.

Cem Özer, hem oyuncu hem de yapımcı olduğu için setteki düzeni korumak zorundaymış. Ama Sezer’in geç kalmaları, tüm ekibi saatlerce bekletiyormuş. Özer’in ifadesine göre Sezer’in “star” olma algısı biraz şişkinmiş ve bu durum sette gerginliğe sebep olmuş.

Yıllar sonra TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Cem Özer, bu meşhur kavgayı şöyle anlatıyor:

Yıllar sonra TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Cem Özer, bu meşhur kavgayı şöyle anlatıyor:

“Ben o filmde yapımcıydım. Şafak’ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı her şey. Kişisel bir mevzumuz yoktu. Ekibi defalarca saatlerce bekletti. Bir kere değil, sürekli… Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyor. Starlık öyle şişik ego olmaz. Star dediğin insan, yüce gönüllü, mütevazı olur. Herkesten önce sete gelir, örnek olur…”

Gerilimin sonu yumruklu kavgaya kadar uzanmış. Özer, o günü şöyle anlatıyor:

Gerilimin sonu yumruklu kavgaya kadar uzanmış. Özer, o günü şöyle anlatıyor:

“Geç kalınca çıktı kavga da. Küfür müfür etti. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle küfür eder. Yakama yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra o kül tablasını fırlatmaya kalkınca elini kesti. Ertesi gün bak bir şey olmadı, saatinde geldi sete.”

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Bunca gerilimin ardından herkes “Peki Cem Özer, Şafak Sezer’le bir daha çalışır mı?” diye sormadan edemedi tabii.

Bunca gerilimin ardından herkes “Peki Cem Özer, Şafak Sezer’le bir daha çalışır mı?” diye sormadan edemedi tabii.

Bu soruya da samimiyetle cevap verdi Cem Özer: “Şafak’ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla… Çalışırım tabii, saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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