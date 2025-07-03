Şafak Sezer ve Cem Özer Arasında Kül Tablalarının Havada Uçuştuğu Kavganın Detaylarını Anlatıyoruz!
Dizi ve film setlerinde bazen oyuncular arasında tartışmalar olabiliyor. Gerilimler yaşanabiliyor. Bu setlerde bazen fren olmuyor ve oyuncular birbirine girebiliyor. Şafak Sezer ve Cem Özer arasındaki kavga da tam olarak böyle. Kül tablolarının havada uçuştuğu bir kavgaya şahit olmuştu o dönem herkes. Cem Özer yıllar sonra katıldığı İkinci Sayfa programında da olayın detaylarını anlatmıştı.
Gelin ikili arasındaki kavganın detaylarına birlikte bakalım!
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Dizi ve filmlerin çekildiği setleri herkes dışarıdan bakınca ışıl ışıl, eğlenceli bir dünya zannediyor ama işin mutfağı bazen hiç öyle olmuyor.
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Önce filmden biraz bahsedelim…
Her şey Cem Özer’in anlattığına göre, Şafak Sezer’in sık sık sete geç kalmasıyla başlamış.
Yıllar sonra TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Cem Özer, bu meşhur kavgayı şöyle anlatıyor:
Gerilimin sonu yumruklu kavgaya kadar uzanmış. Özer, o günü şöyle anlatıyor:
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Bunca gerilimin ardından herkes “Peki Cem Özer, Şafak Sezer’le bir daha çalışır mı?” diye sormadan edemedi tabii.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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