Şafak Sezer ve Cem Özer Arasında Kül Tablalarının Havada Uçuştuğu Kavganın Detaylarını Anlatıyoruz!

Oyuncular arasında zaman zaman gerilimler, ego savaşları ya da basit anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Hele ki iş, saatler süren çekimlerde biriken stresle birleşince kavgaya dönüşebiliyor. Türk sinemasının da buna dair bolca hikayesi var.

İşte onlardan biri de 2009 yılında vizyona giren “Kadri’nin Götürdüğü Yere Git” filmi setinde yaşanmıştı!