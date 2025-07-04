Kocaman Olmuş: Tatilden Paylaşım Yapan Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti

Hayranları, hem minik Ardıç’ın sevimliliğine hem de Urgancıoğlu’nun babalığına övgüler yağdırdı. Genelde özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya çalışan oyuncunun bu içten halleri onu daha da sempatik hale getiriyor.

Görünen o ki Kaan Urgancıoğlu, hem setlerdeki başarılı performansıyla hem de aile hayatındaki samimi paylaşımlarıyla uzun süre gündemden düşmeyecek. Biz de kendisine minik Ardıç’la birlikte mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz! 🥰