Kocaman Olmuş: Tatilden Paylaşım Yapan Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti
Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Geçtiğimiz yıl Atina’da Burcu Denizer ile sade bir törenle evlenen Urgancıoğlu, baba olduktan sonra sosyal medyada aile pozlarıyla dikkat çekmeye başladı. Son olarak minik oğlu Ardıç’la paylaştığı yeni kareler, Instagram’da kısa sürede büyük ilgi gördü.
Gelin, Kaan Urgancıoğlu’nun aile saadetine birlikte bakalım!
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Televizyon dünyasının en beğenilen oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Nikah sonrası çiftin bebek müjdesi de yine sosyal medyada gelmiş, Burcu Denizer’in karnı burnunda fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.
“Otostop çeken timsahlar” notuyla paylaşılan bu tatlı kareler, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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