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Kocaman Olmuş: Tatilden Paylaşım Yapan Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti

Kocaman Olmuş: Tatilden Paylaşım Yapan Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 09:10

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Geçtiğimiz yıl Atina’da Burcu Denizer ile sade bir törenle evlenen Urgancıoğlu, baba olduktan sonra sosyal medyada aile pozlarıyla dikkat çekmeye başladı. Son olarak minik oğlu Ardıç’la paylaştığı yeni kareler, Instagram’da kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Gelin, Kaan Urgancıoğlu’nun aile saadetine birlikte bakalım!

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Televizyon dünyasının en beğenilen oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Televizyon dünyasının en beğenilen oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yargı dizisinde canlandırdığı ‘Savcı Ilgaz’ karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran oyuncu, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Burcu Denizer ile nikah masasına oturmuştu. 

Üstelik bu mutlu anı da sosyal medyada sadece “Sürpriz” notuyla paylaşarak hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

Nikah sonrası çiftin bebek müjdesi de yine sosyal medyada gelmiş, Burcu Denizer’in karnı burnunda fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Nikah sonrası çiftin bebek müjdesi de yine sosyal medyada gelmiş, Burcu Denizer’in karnı burnunda fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Minik Ardıç, 9 Aralık 2023’te dünyaya gelerek Urgancıoğlu çiftine tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Şimdilerde yaz tatilinde ailesiyle keyif süren ünlü oyuncu, minik oğlu Ardıç ile başbaşa karelerini Instagram hesabından paylaştı.

“Otostop çeken timsahlar” notuyla paylaşılan bu tatlı kareler, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

“Otostop çeken timsahlar” notuyla paylaşılan bu tatlı kareler, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Hayranları, hem minik Ardıç’ın sevimliliğine hem de Urgancıoğlu’nun babalığına övgüler yağdırdı. Genelde özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya çalışan oyuncunun bu içten halleri onu daha da sempatik hale getiriyor.

Görünen o ki Kaan Urgancıoğlu, hem setlerdeki başarılı performansıyla hem de aile hayatındaki samimi paylaşımlarıyla uzun süre gündemden düşmeyecek. Biz de kendisine minik Ardıç’la birlikte mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz! 🥰

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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