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X'e Bomba Geri Dönüş: Teşkilat Krizinden Sonra Setlere Dönen Aybüke Pusat Sosyal Medya Sessizliğini Bozdu

X'e Bomba Geri Dönüş: Teşkilat Krizinden Sonra Setlere Dönen Aybüke Pusat Sosyal Medya Sessizliğini Bozdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 13:25

2 Nisan boykotu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW’da yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanıyor biliyorsunuz. Uzunca bir süredir sosyal medyada kendisini göremediğimiz Pusat, geçtiğimiz günlerde yeni dizisini paylaşarak geri dönüş sinyallerini vermişti. Bu kez X (eski adıyla Twitter) hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak “Gidişim bu fotolarla olmuştu. Dönüşüm de bunlarla olsun #burdayımaşkım 💜” dedi ve fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra da “ Yeni gelmedim geri geldim 🫰🏼” tweet’iyle heyecanlandırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Söz, Şahin Tepesi, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Söz, Şahin Tepesi, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem güzelliği hem de yeteneğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Pusat, son olarak TRT 1 ekranlarının iddialı projelerinden Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veriyordu.

Ancak Nisan ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım Aybüke Pusat’ın kariyerinde bambaşka bir dönemece neden olmuştu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın açıklamasına göre Pusat, 2 Nisan 2025 tarihinde yaptığı boykot çağrısıyla “siyasi bir kampanyanın parçası” olmuş ve bu gerekçe Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı. O dönem bu gelişme gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

TRT’deki ani ayrılığının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda hayranlarına sürpriz bir haber vermişti.

TRT’deki ani ayrılığının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda hayranlarına sürpriz bir haber vermişti.

Bu kez ekranlara NOW’da yayınlanacak olan Halef dizisiyle dönüyor. Üstelik yeni dizisinde partneri de oldukça iddialı bir isim: İlhan Şen! İkilinin başrolü paylaşacak olması bile şimdiden sosyal medyada merak konusu.

Aybüke Pusat, Halef dizisinin duyurusunu nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak setlere geri döndüğünü duyurmuştu. Bu paylaşımı hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Kaçıranlar için:

Tüm bu gelişmelerin üstüne Aybüke Pusat, sosyal medya sessizliğine X’te (eski adıyla Twitter) son verdi!

Ardından da mizahi bir dille “X nasıl kullanılıyordur ya? Yeni gelmedim geri geldim 🫰🏼” diyerek hayranlarının yüzünü güldürdü.

Ardından da mizahi bir dille “X nasıl kullanılıyordur ya? Yeni gelmedim geri geldim 🫰🏼” diyerek hayranlarının yüzünü güldürdü.
twitter.com

Kısacası hem setlere hem de sosyal medya dünyasına bomba gibi bir geri dönüş yapan Aybüke Pusat’ı önümüzdeki günlerde sık sık konuşacağız gibi duruyor! 

Biz de yeni projelerini ve sosyal medya maceralarını dört gözle bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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