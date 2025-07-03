X'e Bomba Geri Dönüş: Teşkilat Krizinden Sonra Setlere Dönen Aybüke Pusat Sosyal Medya Sessizliğini Bozdu
2 Nisan boykotu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW’da yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanıyor biliyorsunuz. Uzunca bir süredir sosyal medyada kendisini göremediğimiz Pusat, geçtiğimiz günlerde yeni dizisini paylaşarak geri dönüş sinyallerini vermişti. Bu kez X (eski adıyla Twitter) hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak “Gidişim bu fotolarla olmuştu. Dönüşüm de bunlarla olsun #burdayımaşkım 💜” dedi ve fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra da “ Yeni gelmedim geri geldim 🫰🏼” tweet’iyle heyecanlandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Söz, Şahin Tepesi, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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TRT’deki ani ayrılığının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda hayranlarına sürpriz bir haber vermişti.
Tüm bu gelişmelerin üstüne Aybüke Pusat, sosyal medya sessizliğine X’te (eski adıyla Twitter) son verdi!
Ardından da mizahi bir dille “X nasıl kullanılıyordur ya? Yeni gelmedim geri geldim 🫰🏼” diyerek hayranlarının yüzünü güldürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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