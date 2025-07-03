Siyah Saçlarıyla Radikal Değişikliğe Giden Hadise'nin Yeni İmajı Goygoycuların Diline Fena Dolandı!
Şimdilerin en popüler kadın şarkıcılarından Hadise, sahne şovları ve özel hayatıyla her zaman magazin gündeminin baş köşesinde yer alan ünlü isimlerden biri. Biliyorsunuz, biz onu yıllardır sarı saçlarıyla gördük. Tabi ara ara saçlarını farklı renklere boyadı ama en çok sarı saçı yakıştırdık ona. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını bırakıp geçtiğimiz aylarda kızıl olmuştu. Bu kez daha radikal bir karar alarak siyah bir perukla karşımıza çıkarak hepimizi şoke etti. Tabi goygoycuların da diline düştü!
Gelin birlikte bakalım…
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Hayatımıza 18 yaşında küçük bir genç kızken giren Hadise’yi mutlaka hepiniz tanıyordur.
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Ünlü şarkıcının kızıl saçları kimileri tarafından beğenilmiş, kimileri tarafından ise pek beğenilmemişti.
Son paylaşımıyla adeta şok etkisi yaratan Hadise, saçlarında radikal bir değişikliğe giderek bu kez simsiyah bir perukla karşımıza çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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