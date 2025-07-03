Siyah Saçlarıyla Radikal Değişikliğe Giden Hadise'nin Yeni İmajı Goygoycuların Diline Fena Dolandı!

Kendine inanılmaz başarılı bir kariyer inşa eden Hadise, hem sahne kombinleri hem de şovlarıyla magazinin en yakından takip ettiği isimlerden biri. Tabi özel hayatı da bir o kadar konuşuluyor. Hatırlarsanız Hadise, son olarak Şenol Sönmez ile bir ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında da bu ilişkilerinin sonlandığını doğrulamıştı. O dönem, ayrılık konuşmasını yaptığı sahnede kızıl saçlarını sarıya boyatıp geri dönmüştü.