Pınar Deniz'i Kıskandı: Bu Kez Kaan Yıldırım Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sosyal medya hesaplarını artık sık sık çocukları Fikret Hakan’ın karelerine de yer veriyor. Takip edenler bilir; Babalar Günü’nde Pınar Deniz bir sürpriz yaparak sosyal medyada Kaan Yıldırım’ın Babalar Günü’nü kutlarken Fikret Hakan’ın yüzünü de ilk kez göstermişti. Yeni kare geldi, bu kez Kaan Yıldırım paylaştı.
Gelin minik Fikret Hakan’a birlikte bakalım!
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Oyunculuk dünyasının sevilen çifti Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ama sosyal medyada da mutlu aile pozlarıyla içimizi ısıtan bir çift haline geldi.
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Bu mutlu beraberlik 1 Nisan 2025’te sevimli oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle adeta perçinlendi.
Daha sonra Pınar Deniz oğluyla baş başa bir karesini paylaşmıştı.
Ve Kaan Yıldırım ile minik Fikret Hakan!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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