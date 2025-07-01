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Pınar Deniz'i Kıskandı: Bu Kez Kaan Yıldırım Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!

Pınar Deniz'i Kıskandı: Bu Kez Kaan Yıldırım Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 12:05

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sosyal medya hesaplarını artık sık sık çocukları Fikret Hakan’ın karelerine de yer veriyor. Takip edenler bilir; Babalar Günü’nde Pınar Deniz bir sürpriz yaparak sosyal medyada Kaan Yıldırım’ın Babalar Günü’nü kutlarken Fikret Hakan’ın yüzünü de ilk kez göstermişti. Yeni kare geldi, bu kez Kaan Yıldırım paylaştı. 

Gelin minik Fikret Hakan’a birlikte bakalım!

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Oyunculuk dünyasının sevilen çifti Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ama sosyal medyada da mutlu aile pozlarıyla içimizi ısıtan bir çift haline geldi.

Oyunculuk dünyasının sevilen çifti Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ama sosyal medyada da mutlu aile pozlarıyla içimizi ısıtan bir çift haline geldi.

İkilinin yolları bir dizi setinde kesişmiş, dostlukları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Pınar Deniz’in kariyerindeki yükseliş, Kaan Yıldırım’ın oyunculuk projeleri derken yoğun tempoya rağmen aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın romantik başkenti Roma’da, sadece ailelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdiler.

Bu mutlu beraberlik 1 Nisan 2025’te sevimli oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle adeta perçinlendi.

Bu mutlu beraberlik 1 Nisan 2025’te sevimli oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle adeta perçinlendi.

Peki neden “Fikret Hakan”? Çünkü Hakan Kaan Yıldırım'ın babasının adı. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’nde Pınar Deniz, hayranlarına kocaman bir sürpriz yaparak minik Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez göstermişti. Çiftin aile karelerine beğeni ve yorum yağmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde yer vermiştik:

Daha sonra Pınar Deniz oğluyla baş başa bir karesini paylaşmıştı.

Daha sonra Pınar Deniz oğluyla baş başa bir karesini paylaşmıştı.

Bu kez karede Kaan Yıldırım yoktu. Anne-oğulun tatlılığı kalpleri eritmişti. Yıldırım bu paylaşımı kıskanmış olacak ki oğluyla bu defa kendisi baş başa paylaşım yaptı.

Kaçıranlar için:

Ve Kaan Yıldırım ile minik Fikret Hakan!

Ve Kaan Yıldırım ile minik Fikret Hakan!

Bu tatlı karede Fikret Hakan babasının kucağında öyle masum bakıyor ki görenlerin içi eriyor. Paylaşına '🙏🏻' emojisini de iliştiren Yıldırım’ın bu karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı bile!

Biz de bu tatlılığa Maşallah demeden geçmiyoruz tabi...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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