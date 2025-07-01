Pınar Deniz'i Kıskandı: Bu Kez Kaan Yıldırım Minik Oğlu Fikret Hakan'la Baş Başa Pozunu Paylaştı!

Bu tatlı karede Fikret Hakan babasının kucağında öyle masum bakıyor ki görenlerin içi eriyor. Paylaşına '🙏🏻' emojisini de iliştiren Yıldırım’ın bu karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı bile!

Biz de bu tatlılığa Maşallah demeden geçmiyoruz tabi...