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İlayda Alişan'ı Kardeşinin Düğününe Götürerek Aileye Sokan Oğulcan Engin Bu Kez 2. Yıl Kutlaması Yaptı

İlayda Alişan'ı Kardeşinin Düğününe Götürerek Aileye Sokan Oğulcan Engin Bu Kez 2. Yıl Kutlaması Yaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 09:04

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, 2 yıldır oyuncu İlayda Alişan’la birlikte biliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde çift, birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı. Aşk dolu paylaşımlarıyla adeta mest ettiler. Sosyal medyada hayranlarının içini eriten kareler gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım.

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‘Çukur’, ‘Masumiyet’, ‘Seversin’ ve ‘Ateş Kuşları’ gibi dizilerle yıldızı parlayan İlayda Alişan’ı tanımayan yoktur artık!

‘Çukur’, ‘Masumiyet’, ‘Seversin’ ve ‘Ateş Kuşları’ gibi dizilerle yıldızı parlayan İlayda Alişan’ı tanımayan yoktur artık!

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında ‘Bir Çocuk Sevdim’ dizisiyle başlayan Alişan, doğal güzelliği ve samimi duruşuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Genç yaşına rağmen farklı rollerdeki başarısıyla dikkat çeken İlayda Alişan, son 2 yıldır özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Kalbini Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin’e kaptıran güzel oyuncu, ilişkilerini ilk günden beri gözlerden çok da uzak yaşamıyor aslında.

Kalbini Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin’e kaptıran güzel oyuncu, ilişkilerini ilk günden beri gözlerden çok da uzak yaşamıyor aslında.

İkili nasıl tanıştı diye merak edenler için; yakın çevrelerinin aracılığıyla başlayan bu sürpriz aşk, kısa sürede dillere düştü. Aşklarını sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşarak adeta hayranlarını romantizme doyuruyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin’in Çorum’daki dillere destan düğününe el ele katılan çift, düğün sonrası tatillerine Çeşme’de devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin’in Çorum’daki dillere destan düğününe el ele katılan çift, düğün sonrası tatillerine Çeşme’de devam etmişti.

Plajda objektiflere yakalanan ikilinin samimi halleri de bir hayli konuşulmuştu. Son olarak geçtiğimiz saatlerde de birlikteliklerinin ikinci yılını kutladılar. Güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini paylaşıp altına “2 yıl onunla❤️” notunu düşerek adeta aşkını haykırdı.

Oğulcan Engin ise sevgilisine hem romantik hem de esprili bir yorum bırakmayı ihmal etmedi: “Seni seviyorum. Benim seri daha iyi😎” diyerek Alişan’ı güldürdü.

Oğulcan Engin ise sevgilisine hem romantik hem de esprili bir yorum bırakmayı ihmal etmedi: “Seni seviyorum. Benim seri daha iyi😎” diyerek Alişan’ı güldürdü.

Ardından Engin de kendi hesabında İlayda’ya sımsıkı sarıldığı bir fotoğrafı paylaşıp, altına “İki yıl seninle” notunu ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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