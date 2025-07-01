İlayda Alişan'ı Kardeşinin Düğününe Götürerek Aileye Sokan Oğulcan Engin Bu Kez 2. Yıl Kutlaması Yaptı
Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, 2 yıldır oyuncu İlayda Alişan’la birlikte biliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde çift, birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı. Aşk dolu paylaşımlarıyla adeta mest ettiler. Sosyal medyada hayranlarının içini eriten kareler gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım.
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‘Çukur’, ‘Masumiyet’, ‘Seversin’ ve ‘Ateş Kuşları’ gibi dizilerle yıldızı parlayan İlayda Alişan’ı tanımayan yoktur artık!
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Kalbini Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin’e kaptıran güzel oyuncu, ilişkilerini ilk günden beri gözlerden çok da uzak yaşamıyor aslında.
Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin’in Çorum’daki dillere destan düğününe el ele katılan çift, düğün sonrası tatillerine Çeşme’de devam etmişti.
Oğulcan Engin ise sevgilisine hem romantik hem de esprili bir yorum bırakmayı ihmal etmedi: “Seni seviyorum. Benim seri daha iyi😎” diyerek Alişan’ı güldürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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