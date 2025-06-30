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Tatlıtuğ Ailesinin Küçük Prensi Kurt Efe’den Yeni Paylaşım: Bu Kez Oyuncak Motosiklette!

Tatlıtuğ Ailesinin Küçük Prensi Kurt Efe’den Yeni Paylaşım: Bu Kez Oyuncak Motosiklette!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 13:31

2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik Kurt Efe, biliyorsunuz artık annesi ve babası tarafından sık sık paylaşılıyor. Gözümüzün önünde büyüyen Kurt Efe’yi bu kez annesi Başak Dizer paylaştı. Sevimliliğiyle yine ilgi odağı oldu. 

Gelin birlikte bakalım...

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Oyunculuğuna ayrı, yakışıklılığına ayrı iltifatlar yağan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir de babalığıyla övülüyor biliyorsunuz.

Oyunculuğuna ayrı, yakışıklılığına ayrı iltifatlar yağan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir de babalığıyla övülüyor biliyorsunuz.

Uzun yıllardır Türkiye’nin en gözde oyuncularından biri olan Tatlıtuğ, modellikten oyunculuğa geçiş yaparak kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. ‘Gümüş’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kurt Seyit ve Şura’ gibi dizilerle sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Yakışıklılığı, başarılı performansları ve karizmatik duruşuyla adeta gönüllere taht kuran Tatlıtuğ, şimdilerde setlere biraz ara verip ailesine vakit ayırıyor.

Tatlıtuğ’un özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor.

Tatlıtuğ’un özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor.

2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan ikili, uzun yıllar boyunca aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 2022 yılında ise bu mutlu evliliği taçlandıran küçük bir prens dünyaya geldi: Kurt Efe!

3 yaşındaki Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez 19 Mayıs'ta görmüştük.

3 yaşındaki Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez 19 Mayıs'ta görmüştük.

Buse Terim’in düzenlediği bir etkinliğe giden Kıvanç Tatlıtuğ'un yanında Kurt Efe de vardı. Görenler 'Minik kopyası' , 'Karizma Genetik' gibi yorumlar yağdırmıştı.

Kaçıranlar için:

Hemen ardından Başak Dizer'le de görüntülenmişti.

Hemen ardından Başak Dizer'le de görüntülenmişti.

Çiftin artık çocuklarını magazinden uzak tutma çabasında olmadıkları belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Başak Dizer de oğluyla kameralara yakalanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve şimdi Tatlıtuğ cephesinden yeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!

Ve şimdi Tatlıtuğ cephesinden yeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!

Annesi Başak Dizer, oğlunun oyuncak motosikletle turladığı o şirin anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kurt Efe, motosikletin üstünde tam bir küçük beyefendi edasıyla poz verdi, yine gönülleri eritti.

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Görünen o ki bundan sonra Kurt Efe'yi daha çok göreceğiz.

Görünen o ki bundan sonra Kurt Efe'yi daha çok göreceğiz.

Bakalım minik prensimizin daha ne tatlı halleriyle karşılaşacağız… Beklemedeyiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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