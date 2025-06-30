Tatlıtuğ Ailesinin Küçük Prensi Kurt Efe’den Yeni Paylaşım: Bu Kez Oyuncak Motosiklette!

Uzun yıllardır Türkiye’nin en gözde oyuncularından biri olan Tatlıtuğ, modellikten oyunculuğa geçiş yaparak kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. ‘Gümüş’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kurt Seyit ve Şura’ gibi dizilerle sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yakışıklılığı, başarılı performansları ve karizmatik duruşuyla adeta gönüllere taht kuran Tatlıtuğ, şimdilerde setlere biraz ara verip ailesine vakit ayırıyor.