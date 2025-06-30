Tatlıtuğ Ailesinin Küçük Prensi Kurt Efe’den Yeni Paylaşım: Bu Kez Oyuncak Motosiklette!
2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik Kurt Efe, biliyorsunuz artık annesi ve babası tarafından sık sık paylaşılıyor. Gözümüzün önünde büyüyen Kurt Efe’yi bu kez annesi Başak Dizer paylaştı. Sevimliliğiyle yine ilgi odağı oldu.
Gelin birlikte bakalım...
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Oyunculuğuna ayrı, yakışıklılığına ayrı iltifatlar yağan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir de babalığıyla övülüyor biliyorsunuz.
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Tatlıtuğ’un özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor.
3 yaşındaki Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez 19 Mayıs'ta görmüştük.
Hemen ardından Başak Dizer'le de görüntülenmişti.
Ve şimdi Tatlıtuğ cephesinden yeni bir Kurt Efe paylaşımı daha geldi!
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Görünen o ki bundan sonra Kurt Efe'yi daha çok göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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