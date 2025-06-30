22 Haftalık Bebeğini Kaybetmişti: Acısını İlk Kez Paylaşan Ege Kökenli'ye Ünlü İsimlerden Destek Yağdı!
Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan oyuncu Ege Kökenli, zor günler geçiriyor. Haftalar sonra sessizliğini bozarak içini takipçilerine döken güzel oyuncu, acısını ve hissettiklerini duygusal bir paylaşımla anlattı. “Acı geçmiyor ama zamanla kabuk tutuyor” diyen Kökenli’nin satırları yürek burktu. Paylaşımıyla benzer acıları yaşayan kadınlara da seslenen ünlü isim, “Yalnız değilsiniz” dedi. Paylaşıma ünlü isimlerden de destek geldi.
İşte detaylar…
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‘Güneşin Kızları’, ‘Kefaret’ gibi yapımlardan mutlaka birinde karşınıza çıkmıştır Ege Kökenli.
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Özel hayatında ise 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
Ne yazık ki Mayıs ayında Kökenli’den herkesi üzen bir haber geldi.
Bu acı olayın ardından Ege Kökenli uzun süre sessizliğe bürünmeyi tercih etti.
Paylaşıma ünlü isimlerden de destek yağdı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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