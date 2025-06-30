22 Haftalık Bebeğini Kaybetmişti: Acısını İlk Kez Paylaşan Ege Kökenli'ye Ünlü İsimlerden Destek Yağdı!

Genç yaşına rağmen rol aldığı her karakterle akıllarda yer eden Kökenli, hem yeteneği hem de sempatik tavırlarıyla izleyicinin kalbini çalan isimlerden biri.

Kariyerine 2004 yılında henüz çocuk yaşlarda ‘En İyi Arkadaşım’ dizisiyle başlayan Ege Kökenli, ardından ‘Yahşi Cazibe’ dizisindeki rolüyle tanındı. ‘Çalıkuşu’, ‘Kalp Atışı’,’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ gibi pek çok sevilen dizide rol aldı. Ancak yıldızını asıl parlatan proje ‘Güneşin Kızları’ olmuştu diyebiliriz. Son dönemde ise uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz güzel oyuncuyu.