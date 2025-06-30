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22 Haftalık Bebeğini Kaybetmişti: Acısını İlk Kez Paylaşan Ege Kökenli'ye Ünlü İsimlerden Destek Yağdı!

22 Haftalık Bebeğini Kaybetmişti: Acısını İlk Kez Paylaşan Ege Kökenli'ye Ünlü İsimlerden Destek Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 12:01

Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan oyuncu Ege Kökenli, zor günler geçiriyor. Haftalar sonra sessizliğini bozarak içini takipçilerine döken güzel oyuncu, acısını ve hissettiklerini duygusal bir paylaşımla anlattı. “Acı geçmiyor ama zamanla kabuk tutuyor” diyen Kökenli’nin satırları yürek burktu. Paylaşımıyla benzer acıları yaşayan kadınlara da seslenen ünlü isim, “Yalnız değilsiniz” dedi. Paylaşıma ünlü isimlerden de destek geldi.

İşte detaylar…

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‘Güneşin Kızları’, ‘Kefaret’ gibi yapımlardan mutlaka birinde karşınıza çıkmıştır Ege Kökenli.

‘Güneşin Kızları’, ‘Kefaret’ gibi yapımlardan mutlaka birinde karşınıza çıkmıştır Ege Kökenli.

Genç yaşına rağmen rol aldığı her karakterle akıllarda yer eden Kökenli, hem yeteneği hem de sempatik tavırlarıyla izleyicinin kalbini çalan isimlerden biri.

Kariyerine 2004 yılında henüz çocuk yaşlarda ‘En İyi Arkadaşım’ dizisiyle başlayan Ege Kökenli, ardından ‘Yahşi Cazibe’ dizisindeki rolüyle tanındı. ‘Çalıkuşu’, ‘Kalp Atışı’,’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ gibi pek çok sevilen dizide rol aldı. Ancak yıldızını asıl parlatan proje ‘Güneşin Kızları’ olmuştu diyebiliriz. Son dönemde ise uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz güzel oyuncuyu.

Özel hayatında ise 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

Özel hayatında ise 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

İkilinin mutlu evliliği gözlerden uzak bir şekilde sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda Ege Kökenli hakkında bebek beklediğine dair iddialar ortaya atılmış, ünlü oyuncu da bu iddiaları doğrulayarak anne olacağını büyük bir sevinçle duyurmuştu. 

Hatta Instagram hesabından peş peşe hamilelik pozları paylaşarak heyecanını hayranlarıyla paylaşmıştı.

Ne yazık ki Mayıs ayında Kökenli’den herkesi üzen bir haber geldi.

Ne yazık ki Mayıs ayında Kökenli’den herkesi üzen bir haber geldi.

Güzel oyuncu, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurdu. O dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.”

Bu acı olayın ardından Ege Kökenli uzun süre sessizliğe bürünmeyi tercih etti.

Bu acı olayın ardından Ege Kökenli uzun süre sessizliğe bürünmeyi tercih etti.

Günlerce sosyal medyada paylaşım yapmayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak içini döktü. Sahil kenarından bir video paylaşarak duygularını satırlara döken Kökenli şu ifadeleri kullandı:

'Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim.

Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil…

Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle.

Ben de öyle yapmaya karar verdim.

Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle

ve en derin acısıyla tanıştım.

O boşluk hâlâ içimde…

Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim.

Bu süreç boyunca bana yazan,

aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan

yüzlerce kadının mesajları…

En çok da bu yüzden,

bu paylaşımı yapmak istedim.

Çünkü siz bana “yalnız değilsin” dediniz.

Şimdi ben de size söylemek istiyorum:

Siz de yalnız değilsiniz.

Acı geçmiyor.

Ama zamanla kabuk tutuyor.

Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor.

Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya…

Güneş yeniden doğup, batıyor.

Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor.

Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor.

Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek.

Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor.

Kalbimde taşıdığım her şeyle,

ben de kendi yoluma devam ediyorum.

Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum.

Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız.

Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Herşeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız..'

Paylaşıma ünlü isimlerden de destek yağdı:

Paylaşıma ünlü isimlerden de destek yağdı:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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