Hepimiz Şaşkınız: Hande Erçel, Hakan Sabancı İle Evlilik Sorusuna İlk Kez Bu Kadar Sıcak Yanıt Verdi!
Magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katıldı ve güzelliğiyle olduğu kadar verdiği evlilik yanıtıyla da olay oldu. Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını bildiğimiz Erçel, bu kez evlilik sorusuna ilk defa bu kadar net bir şekilde yeşil ışık yaktı. Bu açıklama, çiftin ilişkisinin gidişatı hakkında yeni bir heyecan yarattı.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Hande Erçel, magazinin göz bebeği…
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Bir yanda kariyeri bir yanda aşkı derken, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti her fırsatta bitmek bilmeyen tatilleriyle de dikkat çekiyor.
Gelelim asıl konuya…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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