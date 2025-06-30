Hepimiz Şaşkınız: Hande Erçel, Hakan Sabancı İle Evlilik Sorusuna İlk Kez Bu Kadar Sıcak Yanıt Verdi!

Herkesin merak ettiği o büyük soru: Bu ilişki ne zaman evlilikle taçlanacak? Bu soru muhabirler tarafından her sorulduğunda Erçel de Sabancı da genelde geçiştiriyordu. Ama bu kez işler değişti!

Arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu’nun Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile gerçekleşen düğününe katılan Erçel, 2. Sayfa muhabirlerinin “Biz sizin mutlu gününüzde ne zaman olabileceğiz?” sorusuna gülerek, “Kısmet böyle şeyler. Ben her zaman mutluyum. Hayırlısıyla olsun. Hayırlısıyla olur zaten. Neden olmasın? Aile kurmak, aile olmak güzel bir şey. Bir yuva kurmak ne kadar özel şeyler,” dedi ve ardından muhabirlere imalı şekilde “Bak özel diyorum!” diyerek kahkaha attı.

Hal böyle olunca magazin kulisleri de hareketlendi tabii! Hande’nin bu içten ve samimi açıklaması, uzun zamandır aşk yaşayan çiftin artık evlilik hazırlığında olabileceği iddialarını güçlendirdi. Bakalım bu aşk gerçekten ne zaman nikah masasına taşınacak? Bizler de merakla bekliyoruz!