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Hepimiz Şaşkınız: Hande Erçel, Hakan Sabancı İle Evlilik Sorusuna İlk Kez Bu Kadar Sıcak Yanıt Verdi!

Hepimiz Şaşkınız: Hande Erçel, Hakan Sabancı İle Evlilik Sorusuna İlk Kez Bu Kadar Sıcak Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 10:17

Magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katıldı ve güzelliğiyle olduğu kadar verdiği evlilik yanıtıyla da olay oldu. Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını bildiğimiz Erçel, bu kez evlilik sorusuna ilk defa bu kadar net bir şekilde yeşil ışık yaktı. Bu açıklama, çiftin ilişkisinin gidişatı hakkında yeni bir heyecan yarattı.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Hande Erçel, magazinin göz bebeği…

Hande Erçel, magazinin göz bebeği…

Güzelliği, projeleri ve aşk hayatıyla gündemden hiç düşmüyor. Son dönemde Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla filmleriyle oyunculuğundan daha çok söz ettiriyor. Barış Arduç’la başrolü paylaştığı bu iki film, yayınlandığı günden beri özellikle sevişme sahneleriyle epeyce konuşuluyor. 

Erçel bu sahnelerle ilgili, “Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık, globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz,” diyerek konuyu kapatmıştı. Hatta bu sahneler yüzünden Sabancı ailesiyle aralarının bozulduğu bile iddia edilmişti.

Bir yanda kariyeri bir yanda aşkı derken, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti her fırsatta bitmek bilmeyen tatilleriyle de dikkat çekiyor.

Bir yanda kariyeri bir yanda aşkı derken, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti her fırsatta bitmek bilmeyen tatilleriyle de dikkat çekiyor.

Ayrılık iddiaları sık sık konuşulsa da, ikili sosyal medyada paylaştıkları karelerle bu iddiaları her seferinde yalanlıyor. Tatilde paylaştıkları fotoğraflar da haliyle gündem oluyor; “Dünyada cenneti yaşıyorlar!” diyenler de var, “Ne kadar sıkıcı, sürekli bir yerlere gidip paylaşmak zorundasın!” diyenler de...

Detaylardan bu içeriğimizde uzun uzun bahsetmiştik:

Gelelim asıl konuya…

Gelelim asıl konuya…

Herkesin merak ettiği o büyük soru: Bu ilişki ne zaman evlilikle taçlanacak? Bu soru muhabirler tarafından her sorulduğunda Erçel de Sabancı da genelde geçiştiriyordu. Ama bu kez işler değişti! 

Arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu’nun Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile gerçekleşen düğününe katılan Erçel, 2. Sayfa muhabirlerinin “Biz sizin mutlu gününüzde ne zaman olabileceğiz?” sorusuna gülerek, “Kısmet böyle şeyler. Ben her zaman mutluyum. Hayırlısıyla olsun. Hayırlısıyla olur zaten. Neden olmasın? Aile kurmak, aile olmak güzel bir şey. Bir yuva kurmak ne kadar özel şeyler,” dedi ve ardından muhabirlere imalı şekilde “Bak özel diyorum!” diyerek kahkaha attı.

Hal böyle olunca magazin kulisleri de hareketlendi tabii! Hande’nin bu içten ve samimi açıklaması, uzun zamandır aşk yaşayan çiftin artık evlilik hazırlığında olabileceği iddialarını güçlendirdi. Bakalım bu aşk gerçekten ne zaman nikah masasına taşınacak? Bizler de merakla bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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