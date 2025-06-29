125 Milyon Dolarlık Yatla Geldi: Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Ricardo Salinas Bu Yaz da Türkiye’de!

“Ricardo 8 yıl önce davetim üzerine Türkiye’ye gelmişti ve o günden beri ülkemize hayran. Her yaz mutlaka gelir, birlikte vakit geçiririz. Bu buluşmalar bizim için bir gelenek haline geldi.”

Ricardo Salinas’ın Türkiye’ye olan ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Ilıcalı, “Dünyaca tanınan bu isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi turizmimiz açısından da çok kıymetli. Ricardo’nun Türkiye sevgisi Meksika basınında dahi haber oluyor. En kısa zamanda ben de iadeyi ziyaret için Meksika’ya gideceğim.” diyerek dostluğun karşılıklı devam edeceğinin sinyalini verdi.