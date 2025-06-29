125 Milyon Dolarlık Yatla Geldi: Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Ricardo Salinas Bu Yaz da Türkiye’de!
Acun Ilıcalı, her yaz Türkiye’de ağırladığı Meksikalı milyarder dostu Ricardo Salinas’ı bu yıl da yalnız bırakmadı. Latin Amerika’nın en güçlü medya patronlarından biri olarak bilinen Salinas, 110 metrelik dev mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir attı. Marmaris’te gerçekleşen bu özel buluşmada Ilıcalı, dostunu Selimiye’nin meşhur restoranlarından birinde ağırladı.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Bu yaz da gelenek bozulmadı!
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Salinas, dünyanın en büyük yatlarından biri olarak gösterilen ve tam 110 metre uzunluğundaki “Lady Moura” isimli mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir attı.
Acun Ilıcalı bu özel dostluğu şöyle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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