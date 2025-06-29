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125 Milyon Dolarlık Yatla Geldi: Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Ricardo Salinas Bu Yaz da Türkiye’de!

125 Milyon Dolarlık Yatla Geldi: Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Ricardo Salinas Bu Yaz da Türkiye’de!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 13:33

Acun Ilıcalı, her yaz Türkiye’de ağırladığı Meksikalı milyarder dostu Ricardo Salinas’ı bu yıl da yalnız bırakmadı. Latin Amerika’nın en güçlü medya patronlarından biri olarak bilinen Salinas, 110 metrelik dev mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir attı. Marmaris’te gerçekleşen bu özel buluşmada Ilıcalı, dostunu Selimiye’nin meşhur restoranlarından birinde ağırladı. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Bu yaz da gelenek bozulmadı!

Bu yaz da gelenek bozulmadı!

Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas’ı her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil için ülkemizi seçti. Meksika’daki Azteca Medya Grubu’nun sahibi olan ve Latin Amerika’nın en güçlü medya patronlarından biri olarak bilinen Ricardo Salinas, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’ye geldi.

Acun Ilıcalı yakın dostu Salinas'ı, eşi Çağla Ilıcalı ile birlikte ağırladı.

Salinas, dünyanın en büyük yatlarından biri olarak gösterilen ve tam 110 metre uzunluğundaki “Lady Moura” isimli mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir attı.

Salinas, dünyanın en büyük yatlarından biri olarak gösterilen ve tam 110 metre uzunluğundaki “Lady Moura” isimli mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir attı.

Bu dev yatın değeri tam 125 milyon dolar olarak biliniyor. Bilenler bilir geçtiğimiz yıl bu yat İtalya’nın Napoli kentinde Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un mega yatıyla çarpışmış ve olay dünya basınında günlerce konuşulmuştu.

Bu yılki Türkiye tatilinde Salinas ve beraberindeki 20 kişilik grup, Marmaris’te Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ünlü televizyoncu, yakın dostunu Selimiye’deki lokal bir restoran olan Hidayet’in Yerinde misafir etti. Hatırlarsan Ilıcalı, geçen yıl da Salinas’ı Marmaris’teki Manzara restoranda ağırlamıştı.

Acun Ilıcalı bu özel dostluğu şöyle anlattı:

Acun Ilıcalı bu özel dostluğu şöyle anlattı:

“Ricardo 8 yıl önce davetim üzerine Türkiye’ye gelmişti ve o günden beri ülkemize hayran. Her yaz mutlaka gelir, birlikte vakit geçiririz. Bu buluşmalar bizim için bir gelenek haline geldi.”

Ricardo Salinas’ın Türkiye’ye olan ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Ilıcalı, “Dünyaca tanınan bu isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi turizmimiz açısından da çok kıymetli. Ricardo’nun Türkiye sevgisi Meksika basınında dahi haber oluyor. En kısa zamanda ben de iadeyi ziyaret için Meksika’ya gideceğim.” diyerek dostluğun karşılıklı devam edeceğinin sinyalini verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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