Şeyma Subaşı Kendisi Hakkında Video Hazırlayan İçerik Üreticisine Ateş Püskürdü!
Açıklamaları, paylaşımları ve dillere pelesenk olan lüks hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez kendisi hakkında yapılan bir içeriğe adeta ateş püskürdü. Yaptığı uzun yorumla içerik üreticisine sert bir mesaj gönderen Subaşı, “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim.” diyerek resmen gözdağı verdi.
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Acun Ilıcalı ile aşk yaşayıp bir anda hayatımıza giren, lüks yaşantısıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'yı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Neredeyse yılın 12 ayı yaz tatilinde!
Sosyal medyada içerik üreten Miray Akovalıgil isimli bir kullanıcı, Şeyma Subaşı’nı sık sık radarına alıp videolar yapınca, Subaşı'nın sabrı taştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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