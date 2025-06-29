Şeyma Subaşı Kendisi Hakkında Video Hazırlayan İçerik Üreticisine Ateş Püskürdü!

Açıklamaları, paylaşımları ve dillere pelesenk olan lüks hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez kendisi hakkında yapılan bir içeriğe adeta ateş püskürdü. Yaptığı uzun yorumla içerik üreticisine sert bir mesaj gönderen Subaşı, “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim.” diyerek resmen gözdağı verdi.

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