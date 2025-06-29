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Şeyma Subaşı Kendisi Hakkında Video Hazırlayan İçerik Üreticisine Ateş Püskürdü!

Şeyma Subaşı Kendisi Hakkında Video Hazırlayan İçerik Üreticisine Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 11:26

Açıklamaları, paylaşımları ve dillere pelesenk olan lüks hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez kendisi hakkında yapılan bir içeriğe adeta ateş püskürdü. Yaptığı uzun yorumla içerik üreticisine sert bir mesaj gönderen Subaşı, “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim.” diyerek resmen gözdağı verdi.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Acun Ilıcalı ile aşk yaşayıp bir anda hayatımıza giren, lüks yaşantısıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'yı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Acun Ilıcalı ile aşk yaşayıp bir anda hayatımıza giren, lüks yaşantısıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'yı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

2017’de Acun Ilıcalı’yla evlenen Subaşı, kısa bir süre sonra güzel kızı Melisa’yı kucağına aldı. Ne var ki evlilikleri 2018’de tek celsede bitti. Şeyma Subaşı ardından tatilleri, partileri, paylaşımları ile gündem olmaya başladı.

Neredeyse yılın 12 ayı yaz tatilinde!

Neredeyse yılın 12 ayı yaz tatilinde!

Bazen Bali’de yoga yapıyor, bazen Miami’de partiliyor, bazen de bir anda “Sosyal medyayı bırakıyorum” diye açıklama yapıp herkesi dumura uğratıyor. Tabii ki o kararlar da uzun sürmüyor; birkaç gün sonra kaldığı yerden paylaşımlar devam!

Sosyal medya bağımlılığıyla bildiğimiz Subaşı son olarak bir içerik üreticisine verdiği tepkiyle gündeme oturdu.

Sosyal medyada içerik üreten Miray Akovalıgil isimli bir kullanıcı, Şeyma Subaşı’nı sık sık radarına alıp videolar yapınca, Subaşı'nın sabrı taştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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