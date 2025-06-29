Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Özellikle leopar desenli mayo benzeri üstüyle verdiği iddialı pozlar, takipçileri tarafından adeta ‘nispet’ olarak yorumlandı. Allen’ın bu karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Görünen o ki, Yasemin Kay Allen inişli çıkışlı aşk hayatını bir kenara bırakıp sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam edecek. Erdal Kaya defteri ise şimdilik tamamen kapanmış gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?