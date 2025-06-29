Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı
Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile geçtiğimiz yıl aşk yaşayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, ilişkilerine bu yıl ikinci bir şans vermişti. Ancak bu deneme de uzun sürmedi ve ikili yeniden yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen, adeta nispet yapar gibi sosyal medya hesabından peş peşe iddialı pozlar paylaştı. Özellikle leopar desenli pozları büyük ilgi gördü.
İşte merak edilen tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Yasemin Kay Allen’ı mutlaka bir dizide görmüşsünüzdür!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Allen’ın gönlünü çalan isim ise eski FBI ajanı olarak bilinen Erdal Kaya olmuştu.
Herkes bu aşk defterinin kapandığını düşünürken, bu yıl adeta bir ‘ikinci şans’ sürprizi yaşandı!
Ayrılık iddialarının hemen ardından ise Yasemin Kay Allen’ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar olay oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın