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Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 09:17

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile geçtiğimiz yıl aşk yaşayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, ilişkilerine bu yıl ikinci bir şans vermişti. Ancak bu deneme de uzun sürmedi ve ikili yeniden yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen, adeta nispet yapar gibi sosyal medya hesabından peş peşe iddialı pozlar paylaştı. Özellikle leopar desenli pozları büyük ilgi gördü. 

İşte merak edilen tüm detaylar…

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Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Yasemin Kay Allen’ı mutlaka bir dizide görmüşsünüzdür!

Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Yasemin Kay Allen’ı mutlaka bir dizide görmüşsünüzdür!

Özellikle Merhamet, Şeref Meselesi, 46 Yok Olan gibi dizilerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Allen, güzelliği ve rol yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri. 

Kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da magazin dünyasında hep mercek altına alınan Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl sürpriz bir aşkla gündeme gelmişti.

Allen’ın gönlünü çalan isim ise eski FBI ajanı olarak bilinen Erdal Kaya olmuştu.

Allen’ın gönlünü çalan isim ise eski FBI ajanı olarak bilinen Erdal Kaya olmuştu.

Bu beklenmedik ilişki magazin basınında epey konuşulmuş, çift sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik karelerle aşklarını ilan etmişti. Ancak bu aşk kısa sürmüş, ikili bir anda tüm fotoğrafları silmiş ve birbirlerini takipten çıkmışlardı. Ayrılığın ardından “Yasemin çok üzgün” iddiaları gündeme gelmişti.

Herkes bu aşk defterinin kapandığını düşünürken, bu yıl adeta bir ‘ikinci şans’ sürprizi yaşandı!

Herkes bu aşk defterinin kapandığını düşünürken, bu yıl adeta bir ‘ikinci şans’ sürprizi yaşandı!

Erdal Kaya, sosyal medya hesabından Kay Allen’in Kaliforniya’ya geldiği anları paylaşınca aşk yeniden alevlendi yorumları yapıldı. “Amerikalı Aynasız” lakaplı Kaya ile Allen’ın barışması hayranlarını şaşırttı. 

Fakat ne yazık ki bu ikinci deneme de fazla uzun sürmedi. İkilinin kısa süre içinde yeniden birbirlerini takipten çıkarması aşk defterinin bu kez kesin kapandığını anlamış olduk.

Ayrılık iddialarının hemen ardından ise Yasemin Kay Allen’ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar olay oldu!

Ayrılık iddialarının hemen ardından ise Yasemin Kay Allen’ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar olay oldu!

Özellikle leopar desenli mayo benzeri üstüyle verdiği iddialı pozlar, takipçileri tarafından adeta ‘nispet’ olarak yorumlandı. Allen’ın bu karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Görünen o ki, Yasemin Kay Allen inişli çıkışlı aşk hayatını bir kenara bırakıp sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam edecek. Erdal Kaya defteri ise şimdilik tamamen kapanmış gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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