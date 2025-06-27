Ufukta Düğün mü Var? Gelin Çiçeğini Havada Kapan Melisa Sabancı Tapan'a Kerem Bürsin'den Olay Beğeni!

Ancak çiftimiz ilişkileri hakkında açıklama yapmaktan hep geri duruyor. Kerem Bürsin sadece bir röportajlarında “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” diyerek aşkını ifade etmişti.

Melisa Sabancı Tapan da, “Her şey çok güzel gidiyor ama yoğunluktan dolayı çok görüşemiyoruz” diyerek ilişkilerinin temposundan kısaca bahsetmişti.

Ve şimdi gözlerden uzak bu aşk küçük bir sosyal medya hareketiyle tekrar gündemimize düştü.