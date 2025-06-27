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Ufukta Düğün mü Var? Gelin Çiçeğini Havada Kapan Melisa Sabancı Tapan'a Kerem Bürsin'den Olay Beğeni!

Ufukta Düğün mü Var? Gelin Çiçeğini Havada Kapan Melisa Sabancı Tapan'a Kerem Bürsin'den Olay Beğeni!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 14:15

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından biri olan Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan çifti, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez gündem olan detay ise Melisa Sabancı Tapan’ın bir düğünde gelin çiçeğini tuttuğu paylaşımına Kerem Bürsin’in verdiği romantik tepki oldu. Bürsin’in gönderiye bıraktığı beğeni, “düğün mü geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. Her şeyin fazlasıyla yolunda gittiğini daha önce dile getiren çiftin bu hareketi, sevenlerini heyecanlandırdı. Gözler şimdi, ilişkilerini bir adım ileriye taşıyıp taşımayacaklarında. 

Gelin, bu tatlı detaylara birlikte bakalım.

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Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Sen Çal Kapımı, Ya Çok Seversen gibi projelerden tanıdığımız Kerem Bürsin, hem yurt içi hem yurt dışında önemli işlere imza atmış bir oyuncu.

Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Sen Çal Kapımı, Ya Çok Seversen gibi projelerden tanıdığımız Kerem Bürsin, hem yurt içi hem yurt dışında önemli işlere imza atmış bir oyuncu.

Sempatik tavırları, oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Bürsin, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Daha önce Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi magazin dünyasının en çok konuşulan isimleriyle ilişkiler yaşayan Kerem Bürsin, son zamanlarda iş dünyasının önde gelen ailelerinden Sabancı'ların torunu Melisa Sabancı Tapan ile birlikte.

İkilinin aşkı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ortaya çıkmış, magazin dünyasında epey ses getirmişti.

İkilinin aşkı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ortaya çıkmış, magazin dünyasında epey ses getirmişti.

Ancak çiftimiz ilişkileri hakkında açıklama yapmaktan hep geri duruyor. Kerem Bürsin sadece bir röportajlarında “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” diyerek aşkını ifade etmişti.

Melisa Sabancı Tapan da, “Her şey çok güzel gidiyor ama yoğunluktan dolayı çok görüşemiyoruz” diyerek ilişkilerinin temposundan kısaca bahsetmişti.

Ve şimdi gözlerden uzak bu aşk küçük bir sosyal medya hareketiyle tekrar gündemimize düştü.

Melisa Sabancı Tapan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde gelin çiçeğini tuttuğu anları Instagram’dan paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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