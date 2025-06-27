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Lüks Evinin Kirası 2 Katı Oldu: Mustafa Sandal, Eşi İle Tatilde Keyif Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı!

Lüks Evinin Kirası 2 Katı Oldu: Mustafa Sandal, Eşi İle Tatilde Keyif Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 13:16

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup’la tatil yapmak için Bodrum’a gitti. Cennet Koyu’ndaki plajda görüntülenen Sandal gün boyunca güneşlendi. Ancak tatilin tadını çıkarırken İstanbul’dan gelen bir haberle keyfi kaçtı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı. Mahkeme, aylık 65 bin TL kira ödeyen şarkıcının yeni kira bedelini iki katına çıkardı. Peki Sandal artık ne kadar kira ödeyecek?

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.haberturk.com/mustafa-san...
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Mustafa Sandal, yaz mevsiminin gelişiyle soluğu Bodrum’da alan ünlüler arasına katıldı.

Mustafa Sandal, yaz mevsiminin gelişiyle soluğu Bodrum’da alan ünlüler arasına katıldı.

Cennet Koyu’nda denizin ve güneşin tadını çıkaran Sandal, eşi Melis Sütşurup’la birlikte plajda objektiflere takıldı. Gün boyu keyifli vakit geçiren çift, güneşlenip serin sulara kendini bırakırken, İstanbul’dan gelen bir haber moralleri bozdu.

İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de, ultra lüks bir sitede yer alan 3+1 dairede kiracı olan Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl ev sahibi tarafından açılan kira tespit davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Dava sürecinde, iddiaya göre Sandal’ın aylık 65 bin TL kira ödediği ev, bölgedeki emsal dairelere göre oldukça düşük bir fiyattan kiralanıyordu.

Davada sunulan dilekçede, aynı sitedeki diğer evlerin kirasının 200 ve üzeri olduğu, bu şartlarda ev sahibinin 65 bin liraya razı olmasının beklenilmemesi gerektiği belirtildi.

Davada sunulan dilekçede, aynı sitedeki diğer evlerin kirasının 200 ve üzeri olduğu, bu şartlarda ev sahibinin 65 bin liraya razı olmasının beklenilmemesi gerektiği belirtildi.

Dava öncesi arabuluculuk girişiminde de bulunulmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ev sahibi yeni kira bedelinin 170 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.

Mustafa Sandal ise bu talebin fahiş olduğunu belirterek mahkemeden davanın reddini istedi. Ancak mahkeme, bilirkişi heyetini görevlendirerek dairede keşif yapılmasına karar verdi. Hazırlanan rapor sonrasında da yeni kira bedelini aylık 135 bin TL olarak belirlendi.

Yani Mustafa Sandal’ın ödediği kira tam iki katına çıktı!

Yani Mustafa Sandal’ın ödediği kira tam iki katına çıktı!

Ünlü ismin, bu artış karşısında evde kalmaya devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu. Sandal’ın yeni kira bedeli bu rakamların hâlâ altında kalsa da, eski fiyatına göre ciddi bir artış yaşandı. 

Bakalım ünlü şarkıcı bu duruma ne tepki verecek?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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