Lüks Evinin Kirası 2 Katı Oldu: Mustafa Sandal, Eşi İle Tatilde Keyif Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı!

Dava öncesi arabuluculuk girişiminde de bulunulmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ev sahibi yeni kira bedelinin 170 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.

Mustafa Sandal ise bu talebin fahiş olduğunu belirterek mahkemeden davanın reddini istedi. Ancak mahkeme, bilirkişi heyetini görevlendirerek dairede keşif yapılmasına karar verdi. Hazırlanan rapor sonrasında da yeni kira bedelini aylık 135 bin TL olarak belirlendi.