Lüks Evinin Kirası 2 Katı Oldu: Mustafa Sandal, Eşi İle Tatilde Keyif Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/mustafa-san...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup’la tatil yapmak için Bodrum’a gitti. Cennet Koyu’ndaki plajda görüntülenen Sandal gün boyunca güneşlendi. Ancak tatilin tadını çıkarırken İstanbul’dan gelen bir haberle keyfi kaçtı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı. Mahkeme, aylık 65 bin TL kira ödeyen şarkıcının yeni kira bedelini iki katına çıkardı. Peki Sandal artık ne kadar kira ödeyecek?
İşte detaylar…
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Mustafa Sandal, yaz mevsiminin gelişiyle soluğu Bodrum’da alan ünlüler arasına katıldı.
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Davada sunulan dilekçede, aynı sitedeki diğer evlerin kirasının 200 ve üzeri olduğu, bu şartlarda ev sahibinin 65 bin liraya razı olmasının beklenilmemesi gerektiği belirtildi.
Yani Mustafa Sandal’ın ödediği kira tam iki katına çıktı!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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