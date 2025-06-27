Yeni Hayatının İlk Adımı: Anıl Altan ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Pelin Akil'den Ayrılık Sorası Yeni İmaj!
Son dönemde ünlüler camiasında ayrılık haberleri adeta peş peşe geliyor. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı derken bir süredir dedikodulara konu olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de yollarını ayıranlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde ayrılığı doğrulayan Pelin Akil, imajını da baştan aşağı yeniledi. Yeni saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, hayranlarından tam not aldı. Mutlu halleriyle dikkat çeken Akil, “Yenilik iyidir” mesajını da adeta görsel olarak verdi.
Gelin, ayrılık sonrası yepyeni bir sayfa açan Akil’in son haline birlikte bakalım.
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Pelin Akil ile Anıl Altan 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.
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Ayrılık sonrası her paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Akil, soluğu kuaförde aldı.
Dolgun görünüme kavuşan saçlarını beğenmiş olacak ki paylaşımlarında sık sık saçlarının yeni haline yer verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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