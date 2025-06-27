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Yeni Hayatının İlk Adımı: Anıl Altan ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Pelin Akil'den Ayrılık Sorası Yeni İmaj!

Yeni Hayatının İlk Adımı: Anıl Altan ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Pelin Akil'den Ayrılık Sorası Yeni İmaj!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 09:05

Son dönemde ünlüler camiasında ayrılık haberleri adeta peş peşe geliyor. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı derken bir süredir dedikodulara konu olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de yollarını ayıranlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde ayrılığı doğrulayan Pelin Akil, imajını da baştan aşağı yeniledi. Yeni saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, hayranlarından tam not aldı. Mutlu halleriyle dikkat çeken Akil, “Yenilik iyidir” mesajını da adeta görsel olarak verdi. 

Gelin, ayrılık sonrası yepyeni bir sayfa açan Akil’in son haline birlikte bakalım.

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Pelin Akil ile Anıl Altan 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.

“Arka Sıradakiler” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan ve pozitif halleriyle beğeni toplayan çiftin geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde bir kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Uzun süredir hakkında çıkan ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini koruyan Pelin Akil, Şarkıcı Berkay’ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenince söylentiler yeniden alevlenmişti. Ve geçtiğimiz haftalarda bu söylentilere son noktayı koyarak “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” açıklamasını yaptı. Akil’in bu sözleriyle boşanma kesinleşmiş oldu.

Anıl Altan ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yaz partisinde “Resmi olarak boşandınız mı?” sorusuna “Detaya girmek istemiyorum” şeklinde cevap vererek konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrılık sonrası her paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Akil, soluğu kuaförde aldı.

Ayrılık sonrası her paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Akil, soluğu kuaförde aldı.

İmajını tazeleyen Akil, son halini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Dolgun görünüme kavuşan saçlarını beğenmiş olacak ki paylaşımlarında sık sık saçlarının yeni haline yer verdi.

Dolgun görünüme kavuşan saçlarını beğenmiş olacak ki paylaşımlarında sık sık saçlarının yeni haline yer verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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