Yeni Hayatının İlk Adımı: Anıl Altan ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Pelin Akil'den Ayrılık Sorası Yeni İmaj!

“Arka Sıradakiler” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan ve pozitif halleriyle beğeni toplayan çiftin geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde bir kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Uzun süredir hakkında çıkan ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini koruyan Pelin Akil, Şarkıcı Berkay’ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenince söylentiler yeniden alevlenmişti. Ve geçtiğimiz haftalarda bu söylentilere son noktayı koyarak “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” açıklamasını yaptı. Akil’in bu sözleriyle boşanma kesinleşmiş oldu.

Anıl Altan ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yaz partisinde “Resmi olarak boşandınız mı?” sorusuna “Detaya girmek istemiyorum” şeklinde cevap vererek konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.