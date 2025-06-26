Haziran Ünlülere Yaramadı: Ezgi Mola'dan Sonra Bir Ayrılık Haberi de Leyla Feray ile Serhat Teoman'dan Geldi

Evlilik soruları karşısında Serhat Teoman’ın “Vakti zamanı geldi” şeklindeki açıklamaları, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yakın çevreleri ise artık düğün hazırlıklarının konuşulduğunu söylüyordu.

Ancak olmadı. Aynı evi paylaşan çiftin geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ve ilişkilerini de karşılıklı anlaşarak sonlandırdıkları öğrenildi. İlişkilerini dostça bitiren ikili, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, hayranları bu sürpriz gelişme karşısında epey şaşkın.

Görünen o ki magazin dünyası bu yaz aşk değil ayrılık mevsimini yaşıyor. Bakalım daha kimlerin ayrılığını konuşacağız...