Haziran Ünlülere Yaramadı: Ezgi Mola'dan Sonra Bir Ayrılık Haberi de Leyla Feray ile Serhat Teoman'dan Geldi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Aşk rüzgarlarının yerini ayrılık fırtınaları aldı! Magazin dünyası şu sıralar ayrılık ve boşanma haberleriyle çalkalanıyor. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ani boşanma haberinin ardından bu kez de 10 yıllık ilişkileriyle örnek gösterilen Leyla Feray ve Serhat Teoman’dan üzen bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; herkes “nikah ne zaman?” diye beklerken ikili yollarını ayırma kararı aldı.
Hazırsanız detaylara birlikte bakalım…
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Haziran ayı resmen ünlülere uğursuz geldi desek yeridir!
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Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen yeni bir ayrılık daha var!
Zamanla ilişkileri magazin dünyasında “örnek çift” olarak anılmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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