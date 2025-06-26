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Haziran Ünlülere Yaramadı: Ezgi Mola'dan Sonra Bir Ayrılık Haberi de Leyla Feray ile Serhat Teoman'dan Geldi

Haziran Ünlülere Yaramadı: Ezgi Mola'dan Sonra Bir Ayrılık Haberi de Leyla Feray ile Serhat Teoman'dan Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 14:49

Aşk rüzgarlarının yerini ayrılık fırtınaları aldı! Magazin dünyası şu sıralar ayrılık ve boşanma haberleriyle çalkalanıyor. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ani boşanma haberinin ardından bu kez de 10 yıllık ilişkileriyle örnek gösterilen Leyla Feray ve Serhat Teoman’dan üzen bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; herkes “nikah ne zaman?” diye beklerken ikili yollarını ayırma kararı aldı. 

Hazırsanız detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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Haziran ayı resmen ünlülere uğursuz geldi desek yeridir!

Haziran ayı resmen ünlülere uğursuz geldi desek yeridir!

Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle bilinen ünlü çiftler birer birer yollarını ayırıyor. Kısa bir süre önce Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın boşandıkları ortaya çıkmıştı. 2023 yılında oğulları Can’ı kucaklarına alan çifti hepimiz “çok mutlu” sanıyorduk ama meğer içerde bambaşka bir tablo varmış. Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu durumu duyurmuş ve “İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” diyerek medeni bir veda etmişti. 

Ayrılığın yoğun iş temposu kaynaklı olduğu da kulislerde konuşulmuştu.

Bu detaylara önceki içeriğimizde değinmiştik zaten:

Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen yeni bir ayrılık daha var!

Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen yeni bir ayrılık daha var!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu kez 10 yıllık ilişkileriyle örnek gösterilen Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı! 

2015 yılının Temmuz ayında başlayan ilişkileri aslında başından beri sessiz sedasız ama bir o kadar da sağlam ilerliyordu. Leyla Feray o sıralar Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde canlandırdığı Ayşe Sultan karakteriyle adını duyurmaya başlamıştı. Serhat Teoman ise Kuzey Güney dizisindeki Burak Çatalcalı rolüyle ekranlara damga vurmuştu.

Zamanla ilişkileri magazin dünyasında “örnek çift” olarak anılmaya başladı.

Zamanla ilişkileri magazin dünyasında “örnek çift” olarak anılmaya başladı.

Evlilik soruları karşısında Serhat Teoman’ın “Vakti zamanı geldi” şeklindeki açıklamaları, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yakın çevreleri ise artık düğün hazırlıklarının konuşulduğunu söylüyordu.

Ancak olmadı. Aynı evi paylaşan çiftin geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ve ilişkilerini de karşılıklı anlaşarak sonlandırdıkları öğrenildi. İlişkilerini dostça bitiren ikili, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, hayranları bu sürpriz gelişme karşısında epey şaşkın. 

Görünen o ki magazin dünyası bu yaz aşk değil ayrılık mevsimini yaşıyor. Bakalım daha kimlerin ayrılığını konuşacağız...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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