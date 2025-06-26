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Yine Değiştirdi: Pembe Saçlarıyla Hepimize Ufak Çaplı Şok Yaşatan Kubilay Aka Yeni Bir İmajla Döndü!

Yine Değiştirdi: Pembe Saçlarıyla Hepimize Ufak Çaplı Şok Yaşatan Kubilay Aka Yeni Bir İmajla Döndü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 12:21

Pembe saçlarıyla hepimizi şaşırtan ünlü oyuncu Kubilay Aka, alışılmış tarzının dışına çıkıp farklı bir imaja yelken açmıştı. Ancak kısa sürede o dikkat çeken saçlardan vazgeçti. Alıştığımız pembeleri boyayan Kubilay Aka, yeniden imaj yeniledi. Yerini ise daha sade ama bir o kadar da karizmatik bir görünüme bıraktı. Yeni hali sosyal medyada gündem oldu bile!

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Çukur, Cam Tavanlar, İnci Taneleri gibi ünlü yapımlarda rol alan Kubilay Aka'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Çukur, Cam Tavanlar, İnci Taneleri gibi ünlü yapımlarda rol alan Kubilay Aka'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Özellikle Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak, Ercan Kesal Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu gibi oyuncuların rol aldığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Celasun karakteriyle yıldızı parlayan Aka, şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

Özel hayatı da kariyeri kadar gündem olan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

Özel hayatı da kariyeri kadar gündem olan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

Bilenler bilir, çift hakkında ara ara ayrılık söylentileri dolaşsa da sosyal medya paylaşımlarıyla iddialara kulak asmadıklarını her fırsatta belli ediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde evlenecekleri ortaya çıkmıştı.

9 aydır birlikte olan genç çiftin yakın zamanda aile arasında bir törenle dünyaevine gireceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi ikisinden de.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yakışıklı oyuncu son haftalarda da marjinal imaj değişikliğiyle gündemdeydi.

Yakışıklı oyuncu son haftalarda da marjinal imaj değişikliğiyle gündemdeydi.

Saçlarını pembeye boyatarak hepimizi şoke eden Kubilay Aka 'Saçlarımın tadına bakmak istiyorum' diyerek bir süre bu imajla takılacağını açıklamıştı.

Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini pamuk şekere benzetmiş ve bu halinden memnun olduğunu belli etmişti. Tabii Aka, yeni imajını her ne kadar beğenmiş olsa da sosyal medyada goygoycuların dilinden kurtulamamıştı. Kimi 'Umarım rol içindir umarım' derken, kimi de Khontkar benzetmesi yapmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Marjinal imajını tadında bıraktı, eski haline geri döndü!

Marjinal imajını tadında bıraktı, eski haline geri döndü!

Saçlarının ne kadar böyle kalacağı merak konusuyken, Kubilay Aka geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşım yaparak imajını yenilediğini bildirdi. 

Sizce pembe saç yakışmış mıydı, hani hali daha iyi? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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