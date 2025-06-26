Yine Değiştirdi: Pembe Saçlarıyla Hepimize Ufak Çaplı Şok Yaşatan Kubilay Aka Yeni Bir İmajla Döndü!
Pembe saçlarıyla hepimizi şaşırtan ünlü oyuncu Kubilay Aka, alışılmış tarzının dışına çıkıp farklı bir imaja yelken açmıştı. Ancak kısa sürede o dikkat çeken saçlardan vazgeçti. Alıştığımız pembeleri boyayan Kubilay Aka, yeniden imaj yeniledi. Yerini ise daha sade ama bir o kadar da karizmatik bir görünüme bıraktı. Yeni hali sosyal medyada gündem oldu bile!
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Çukur, Cam Tavanlar, İnci Taneleri gibi ünlü yapımlarda rol alan Kubilay Aka'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Özel hayatı da kariyeri kadar gündem olan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
Yakışıklı oyuncu son haftalarda da marjinal imaj değişikliğiyle gündemdeydi.
Marjinal imajını tadında bıraktı, eski haline geri döndü!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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