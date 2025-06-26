Yine Değiştirdi: Pembe Saçlarıyla Hepimize Ufak Çaplı Şok Yaşatan Kubilay Aka Yeni Bir İmajla Döndü!

Saçlarını pembeye boyatarak hepimizi şoke eden Kubilay Aka 'Saçlarımın tadına bakmak istiyorum' diyerek bir süre bu imajla takılacağını açıklamıştı.

Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini pamuk şekere benzetmiş ve bu halinden memnun olduğunu belli etmişti. Tabii Aka, yeni imajını her ne kadar beğenmiş olsa da sosyal medyada goygoycuların dilinden kurtulamamıştı. Kimi 'Umarım rol içindir umarım' derken, kimi de Khontkar benzetmesi yapmıştı.