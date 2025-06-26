Sinem Kobal Aşka Geldi: Boşanma İddiaları Sonrası Tatilde Kenan İmirzalıoğlu'nu Koluna Takıp Düşman Çatlattı!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinden son günlerde sık sık 'ayrılık' iddiaları dolaşıyordu. Kobal, magazindeki bu dedikoduları duymuş olacak ki hemen harekete geçip biricik eşiyle paylaşım yaparak 'Mutluyuz, boşanmıyoruz' pozu vermişti. Geçtiğimiz saatlerde de yeni paylaşımlar peş peşe geldi. Ailece tatile çıkan çift sosyal medyayı paylaşımlara boğdu. Takipçilerinden 'Tamam boşanmıyorsunuz anladık' yorumları yağdı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Mayıs 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Kobal sosyal medya hesabından biricik eşiyle paylaşım yapmış ve "Mutluyuz" pozu vermişti.
Bu kez "Haziran dump 🎯♥️🍀" notlu bir paylaşım yaptı güzel oyuncu.
Paylaşımları beğeni ve yorum yağarken, yorumlar arasında kullanıcılar boşanma iddiasını da hatırlatmayı esirgemedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın