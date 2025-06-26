Sinem Kobal Aşka Geldi: Boşanma İddiaları Sonrası Tatilde Kenan İmirzalıoğlu'nu Koluna Takıp Düşman Çatlattı!

2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızlarıyla Leyla'yı kucaklarına aldılar. Kızlarının yüzünü her ünlü gibi saklayan çift, paylaşımlarında emojiler kullanmayı ihmal etmiyor. Bu nedenle henüz çocuklarının yüzünü göremedik.

Öte yandan çift hakkında son olarak geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan bir açıklama beklenirken yaptıkları bir paylaşımla iddiaları yalanlamaya tercih etmişlerdi.