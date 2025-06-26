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Sinem Kobal Aşka Geldi: Boşanma İddiaları Sonrası Tatilde Kenan İmirzalıoğlu'nu Koluna Takıp Düşman Çatlattı!

Sinem Kobal Aşka Geldi: Boşanma İddiaları Sonrası Tatilde Kenan İmirzalıoğlu'nu Koluna Takıp Düşman Çatlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 11:36

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinden son günlerde sık sık 'ayrılık' iddiaları dolaşıyordu. Kobal, magazindeki bu dedikoduları duymuş olacak ki hemen harekete geçip biricik eşiyle paylaşım yaparak 'Mutluyuz, boşanmıyoruz' pozu vermişti. Geçtiğimiz saatlerde de yeni paylaşımlar peş peşe geldi. Ailece tatile çıkan çift sosyal medyayı paylaşımlara boğdu. Takipçilerinden 'Tamam boşanmıyorsunuz anladık' yorumları yağdı.

İşte detaylar...

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Mayıs 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Mayıs 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızlarıyla Leyla'yı kucaklarına aldılar. Kızlarının yüzünü her ünlü gibi saklayan çift, paylaşımlarında emojiler kullanmayı ihmal etmiyor. Bu nedenle henüz çocuklarının yüzünü göremedik. 

Öte yandan çift hakkında son olarak geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan bir açıklama beklenirken yaptıkları bir paylaşımla iddiaları yalanlamaya tercih etmişlerdi.

Sinem Kobal sosyal medya hesabından biricik eşiyle paylaşım yapmış ve "Mutluyuz" pozu vermişti.

Sinem Kobal sosyal medya hesabından biricik eşiyle paylaşım yapmış ve "Mutluyuz" pozu vermişti.

Böylelikle dönem dönem hortlayan boşanma iddialarına tekrar noktayı koymuş oldular. İmirzalıoğlu'nun doğum günü vesilesiyle paylaştığı fotoğrafa 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düşmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez "Haziran dump 🎯♥️🍀" notlu bir paylaşım yaptı güzel oyuncu.

Bu kez "Haziran dump 🎯♥️🍀" notlu bir paylaşım yaptı güzel oyuncu.

Kobal, paylaşımına Haziran tatilindeki anılarına yer verirken, Kenan İmirzalıoğlu da paylaşımlarda vardı. İlk paylaşımında eşiyle sarıldıkları ve ayna karşısında verdikleri poza yer veren Sinem Kobal, ikinci paylaşımına da İmirzalıoğlu'nun öz çekimini ekledi.

Paylaşımları beğeni ve yorum yağarken, yorumlar arasında kullanıcılar boşanma iddiasını da hatırlatmayı esirgemedi.

Paylaşımları beğeni ve yorum yağarken, yorumlar arasında kullanıcılar boşanma iddiasını da hatırlatmayı esirgemedi.

Yorumlar arasında özellikle 'Tamam abla boşanmadınız. Haberler asılsız. Valla inandık' , 'İyi olmuş böyle resim paylaşmanız ayrıldılar ayrıldılar güzel giden herseyı bitirmeye çalışıyorlar kapak olsun o yazanlara' yorumları dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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